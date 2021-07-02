Цены на автогаз в крупнейших сетях АЗС снизились за неделю на 5-50 копеек за литр

Розничные сети с 25 июня по 2 июля снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5-50 копеек за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, откорректировала цены в среднем на 2-3 копейки – до 14,80-14,82 грн/л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Днепропетрвоской области, где группа снизила цены на 35 коп. – до 14,55 грн/л. На станциях в Закарпатской, Кировоградской и Полтавской областях ресурс подешевел на 5-20 копеек.

В сети SOCAR автогаз подешевел на 50 коп. – до 15,98 грн/л.

На заправках KLO цена опустилась на 10 копеек – до 15,59 грн/л.

Одесская сеть "Катрал" снизила цену на 40 коп. – до 14,97 грн/л, а житомирский "Фактор" – на 10 копеек, до 14,80 грн за литр.

В свою очередь сети BVS, Chipo, "Фактор", Нефтек, "Катрал", "Татнефть-АЗС-Украина" и другие снизили цены в среднем на 5-40 коп./л.

В итоге средняя стоимость СУГ по Украине 2 июля составила 15,37 грн/л, снизившись за неделю на 3 коп./л.