"Укрэнерго" погасит 2 миллиарда долга на балансирующем рынке до середины июля, – глава правления

НЭК "Укрэнерго" в середине июля планирует перечислить первый платеж в размере ориентировочно 2 млрд грн в счет погашения долгов на балансирующем рынке.

Об этом во время пресс-конференции сообщил глава правления НЭК Владимир Кудрицкий, передает Интерфакс-Украина.

"Первый платеж в размере около 2 млрд грн на погашение долгов компании на балансирующем рынке мы планируем направить уже в середине июля", – сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По его словам, этот платеж будет осуществлен за счет экономии средств в тарифе на диспетчеризацию,

"У нас был определенный бюджет на вспомогательные услуги, но пока не все участники могут предоставлять их в полном объеме. Поэтому нам разрешили направить экономию средств на погашение долга на БР", – разъяснил Кудрицкий.

Такое решение принято с учетом того, участники БР-генерирующие компании в связи с необходимостью закупки топлива для прохождения ОЗП 2021/2022 не могут ждать последствий других решений, направленных на его стабилизацию, отметил глава НЭК.

При этом Кудрицкий прогнозирует, что благодаря принятым НКРЭКУ в марте этого года определенным изменениям в правила рынка, в частности об отмене нижнего прайс-кеп, удастся достичь баланса при расчетах на БР.

"4,5 млрд грн – это разрыв между нашей кредиторской и дебиторской задолженностью или так называемый uplift account, возникший большей частью за 2020 год. Соответствующие изменения были приняты НКРЭКУ, чтобы не просто уменьшить это явление, но и ликвидировать его полностью. Мы выйдем в ноль, а то и в плюс для компании", – пояснил глава "Укрэнерго".

По его прогнозам, таким образом, проблема отрицательного сальдо между дебиторской и кредиторской задолженностью может быть полностью решена либо в конце первого квартала, либо в течение второго квартала 2022 года.

По последним данным НЭК, ее долг на БР составляет 13 млрд грн.

Как сообщалось, НКРЭКУ отменила с 1 марта обязанность участников рынка в заявках на балансирующую электроэнергию указывать цену не ниже 55% от цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внеся изменения в постановление №307 от 14 марта 2018 года о правилах рынка.