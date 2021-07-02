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Станцию метро "Дворец спорта" в Киеве временно закроют 4 июля, – КГГА

Станцию метро

Столичная станция метро "Дворец спорта" 4 июля не будет работать на вход и выход с 08:30 до 13:30 в связи с антитеррористическими учениями.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Однако, пересадочный узел "Дворец спорта – Площадь Льва Толстого" будет функционировать в обычном режиме.

Кроме того, в КГГА напомнили, что Служба безопасности будет проводить плановые антитеррористические учения на объекте массового скопления людей. Тренировка пройдет в Печерском районе на базе Хоральной синагоги Бродского при участии подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСНС и органов государственной власти.

Столичные власти предупреждают, что во время проведения учений возможны временное ограничение движения транспорта и проверка документов.

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Джерело:  КГГА
Київ (4682) Метрополітен (611) СБУ (1538) військові навчання (6)


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