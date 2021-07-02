Прокуратура вручила подозрения по делу оборонных закупок у предприятий Порошенко и Гладковского

Правоохранители подозревают бывших чиновников Министерства обороны и директора ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" в подрыве обороноспособности государства во время выполнения контрактов на изготовление вооружения и военной техники, что нанесло ущерб на 476 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что в 2016 году в гособоронзаказ была включена потребность ВМС ВС Украины в строительстве двух десантно-штурмовых катеров "Кентавр" для доставки подразделений морской пехоты. Этот проект был разработан специализированным опытно-проектным центром кораблестроения.

По данным следствия, в 2016-2018 годах бывший заместитель министра обороны совместно с директорами Департамента военно-технической политики ведомства обеспечили беспрепятственное, с упущением необходимых процедур, заключение госконтракта с ЧАО "Завод Ленинская Кузня" (в дальнейшем Завод "Кузня на Рыбальском").

"При этом они осознавали неспособность завода исполнить условия контракта и построить в установленные сроки – до конца 2017 года – десантно-штурмовые катеры проекта "Кентавр" из-за отсутствия проекта изготовления и создания такой продукции, которая не соответствует техническим требованиям госзаказа и контракта, в результате чего указанные катеры невозможно будет использовать по назначению", – говорится в сообщении.

В дальнейшем, фигуранты также внесли в основные показатели отредактированного гособоронзаказа потребности в строительстве еще одного такого катера и заключили соответствующее дополнительное соглашение с заводом "Ленинская Кузня". Это позволило компании получить аванс. Однако в результате завод изготовил проект другого катера "Кентавр-ЛК", что привело к невозможности их использования из-за несоответствия техническим условиям.

По данным следствия, такие действия привели к невыполнению гособоронзаказа по обеспечению подразделений ВМС Украины боевыми катерами и причинило Минобороны ущерб на 443 млн грн.

"Кроме того, заместитель министра обороны, при пособничестве директора Департамента военно-технической политики обеспечил в 2017 году закупку для нужд ВСУ у дочернего предприятия "Автосборочного завода № 2" АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" 100 санитарных автомобилей "Богдан 2251", эксплуатация которых по прямому функциональному назначению в ВСУ в качестве базовых санитарных автомобилей невозможна. Этими действиями государству причинен ущерб на сумму свыше 32 млн грн", – добавили в Офисе генпрокурора.

Экс-заместителю министра, генерал-лейтенанту и одному из директоров Департамента военно-технической политики сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий в условиях особенного периода (ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

Еще одному директору Департамента сообщили о подозрении в пособничестве в превышении военным должностным лицом служебных полномочий.

Директору ЧАО "Завод Кузня на Рыбальском" сообщили о подозрении в подстрекательстве к превышению власти и служебных полномочий должностным лицом и причинении значительного имущественного ущерба путем обмана (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 426-1, ч. 2 ст. 192 УК Украины).

Напомним, до середины ноября 2018 года основным акционером ЧАО с пакетом в 73,9067% акций приватизированного в 1995 году судозавода выступало ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Капитал" (ранее – "Фонд "Петра Порошенко"), в котором были сконцентрированы активы президента. Вторым по величине акционером с пакетом в 20,1280% акций выступал ПАО "ЗНКИФ "ВИК", сконцентрировавший активы народного депутата Игоря Кононенко.

В сентябре 2018 года группа "ТАС" Сергея Тигипко сообщила о предварительной договоренности о покупке судозавода, 15 ноября корпоративные инвестфонды "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК" сообщили о подписании с кипрской Еwins Ltd пакета документов о продаже "Кузни на Рыбальском". Стоимость 73,96% акций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", принадлежавших инвестфонду "Прайм Эссетс Кэпитал" Петра Порошенко, по договору купли-продажи с компанией Ewins Limited Сергея Тигипко от 15 ноября 2018 года составила $235,79 млн.

Заявления о якобы совершении преступлений Порошенко и его окружением при реализации оборонного заказа для "Кузни на Рыбальском" подавал бывший заместитель главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Богдан Моторс" входит в корпорацию "Богдан" Олега Гладковского, который был первым заместителем секретаря СНБО во времена президентства Петра Порошенко. Ранее Порошенко был совладельцем корпорации "Богдан".