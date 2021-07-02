Фаворит "Укравтодора" получит 3,4 млрд на обещанный Зеленским мост на границе с Молдовой
Победителем тендера на строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр на украинско-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь - Косэуць (с разработкой проектной документации) признано ООО "СУНП "Автострада".
Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.
Компания победила в тендере, предложив выполнить работы за 3,39 млрд грн, что всего на 73,6 млн или на 2% меньше ожидаемой стоимости (3,46 млрд грн). Сейчас ожидается подписание договора с ней.
Единственным конкурентом победителя на тендере был еще один фаворит "Укравтодора" – ООО "Ростдорстрой" с предложением в 3,4 млрд грн.
Обе компании входят в состав Национальной ассоциации дорожников Украины, которая объединяет крупнейших получателей подрядов "Укравтодора".
Согласно подсчетам издания Наші гроші, "Автострада" с начала года получила заказов на 11,42 млрд грн, что составляет 14% всех подрядов за этот период. "Ростдорстрой" с начала года получил 6,78 млрд грн или 8,3%.
Владельцем винницкого "Совместное украинско-немецкое предприятие "Автострада" является Максим Шкиль - экс-помощник нардепа "Партии регионов" Николая Демьянка.
Как сообщалось, в январе президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду подписали Меморандум о развитиb транспортно-транзитного потенциала двух стран, предусматривающий, в частности, строительство автомобильной магистрали между столицами обоих государств.
В рамках Меморандума стороны озвучили намерения осуществить ряд конкретных шагов, в частности, международно-правовое оформление строительства моста "Ямполь-Косэуць", а также поиск и привлечение к реализации проекта международных финансовых организаций.
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и прочих влиятельных вельмож..... всё дело в том что кто там кого и куда поимеет никогда не
сказывалось на благосостоянии нарида.....
А Зе!Бенько в ударі, тому що самокритичний як і членограй.
Действуют по принципу, где захочу там возьму, кому захочу тому дам.
Мы превращаемся в бандитское государство, где законы это просто бумажки на которых они написаны.
Некоторым это нравится, но представляю как они завоют, когда беззаконие коснется их, а защищать их никто не станет, потому что они ЭТО поощряют.
Государство держится на законах, но зебилы этого не понимают.
Они действуют по закону - урви здесь и сейчас
Заподличает, выбившись в вельможи.
Здесь чуда нет: от власти словно пьян,
Он, все забыв, себя не помнит тоже.
• https://www.wisdoms.one/aforizmi_alisher_navoi.html Алишер Навои