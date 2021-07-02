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Фаворит "Укравтодора" получит 3,4 млрд на обещанный Зеленским мост на границе с Молдовой

Фаворит

Победителем тендера на строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр на украинско-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь - Косэуць (с разработкой проектной документации) признано ООО "СУНП "Автострада".

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Компания победила в тендере, предложив выполнить работы за 3,39 млрд грн, что всего на 73,6 млн или на 2% меньше ожидаемой стоимости (3,46 млрд грн). Сейчас ожидается подписание договора с ней.

Единственным конкурентом победителя на тендере был еще один фаворит "Укравтодора" – ООО "Ростдорстрой" с предложением в 3,4 млрд грн.

Обе компании входят в состав Национальной ассоциации дорожников Украины, которая объединяет крупнейших получателей подрядов "Укравтодора".

Согласно подсчетам издания Наші гроші, "Автострада" с начала года получила заказов на 11,42 млрд грн, что составляет 14% всех подрядов за этот период. "Ростдорстрой" с начала года получил 6,78 млрд грн или 8,3%.

Владельцем винницкого "Совместное украинско-немецкое предприятие "Автострада" является Максим Шкиль - экс-помощник нардепа "Партии регионов" Николая Демьянка.

Как сообщалось, в январе президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду подписали Меморандум о развитиb транспортно-транзитного потенциала двух стран, предусматривающий, в частности, строительство автомобильной магистрали между столицами обоих государств.

В рамках Меморандума стороны озвучили намерения осуществить ряд конкретных шагов, в частности, международно-правовое оформление строительства моста "Ямполь-Косэуць", а также поиск и привлечение к реализации проекта международных финансовых организаций.

Автор: 

Молдова (582) міст (385) тендер (2159) Укравтодор (724) Prozorro (1746) закупівлі (2611)


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Топ коментарі
+5
фаворитами и фаворитками обычно называли постельных партнёров августейших особ
и прочих влиятельных вельмож..... всё дело в том что кто там кого и куда поимеет никогда не
сказывалось на благосостоянии нарида.....
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02.07.2021 15:42
+3
кому шо, а зелена влада краде гроші.
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02.07.2021 19:19
+3
потому что зебильі у власти
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03.07.2021 10:52
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фаворитами и фаворитками обычно называли постельных партнёров августейших особ
и прочих влиятельных вельмож..... всё дело в том что кто там кого и куда поимеет никогда не
сказывалось на благосостоянии нарида.....
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02.07.2021 15:42 Відповісти
Віслюк відноситься до фаворитів, фавориток чи вельмож? І чомусь мені зразу ж Моніка Зелінська в голову приходить.
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02.07.2021 21:49 Відповісти
Тебе европейские дороги в Украине не нравятся или просто нечего возразить? Отвечу за быдло. При пеце было луччше. Ттвечу еще раз. При пеце и гносмане дороги были на бумаге и во влажных мечтах прахоботов, др@чащих на второе пришествие этого недоразумения. Зеля - не ангел. Факт. Но, я езжу на дачу по 40 сантиметрам идеального асфальта и я не могу отдать ему должное, а не брехливой порохошобле
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03.07.2021 00:39 Відповісти
Отвечу за быдло.

А Зе!Бенько в ударі, тому що самокритичний як і членограй.
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03.07.2021 10:54 Відповісти
Феєрично !!!
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02.07.2021 16:22 Відповісти
кому шо, а зелена влада краде гроші.
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02.07.2021 19:19 Відповісти
нет никакой "зеленой" власти. это партия регионов.
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02.07.2021 22:30 Відповісти
Даже молдоване развели нашего Президента. Там есть мост в Могилеве, совсем рядом и строить еще один в селе - нет никакого смысла. Паром ездит и достаточно. Мосты нужны в Румынию через Дунай, в Николаеве нужен - вечно пробки, и т.д.
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02.07.2021 23:41 Відповісти
Ваш президент снял санкции и блокировки со счетов метмагната Приднестровья. Ищи на цензоре. Это парашенко. Перед выборами. Не пойму. Ладно в 2014 году все дро@или на него. Неужели надо быть настолько тупым, чтоб вернуть ЭТО нащад?
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03.07.2021 00:44 Відповісти
а в методичках уже возврат пети прописали?
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03.07.2021 09:37 Відповісти
В твоих - прописали. По факту - маемо, що маемо. Про@рать такой кредит доверия, выделенный чоколаднику в 2014 году мог только чоколадник
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03.07.2021 10:25 Відповісти
Ответь на простой вопрос. Себе. Почему ср@ная курица в Украине втрое дороже, чем в Польше? фпочему
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03.07.2021 10:27 Відповісти
потому что зебильі у власти
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03.07.2021 10:52 Відповісти
Паша, кому ты задаешь этот вопрос?
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03.07.2021 11:28 Відповісти
Внатуре...
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03.07.2021 11:56 Відповісти
Схемки рыгоаналов вернулись в полный рост, спасибо вам, 73% олигофренов!
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03.07.2021 09:20 Відповісти
Зеленая шобла плюет на законы, а их избиратели этим даже гордятся.
Действуют по принципу, где захочу там возьму, кому захочу тому дам.
Мы превращаемся в бандитское государство, где законы это просто бумажки на которых они написаны.
Некоторым это нравится, но представляю как они завоют, когда беззаконие коснется их, а защищать их никто не станет, потому что они ЭТО поощряют.
Государство держится на законах, но зебилы этого не понимают.
Они действуют по закону - урви здесь и сейчас
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03.07.2021 11:27 Відповісти
Бывает так, что, спеси полн, болван
Заподличает, выбившись в вельможи.
Здесь чуда нет: от власти словно пьян,
Он, все забыв, себя не помнит тоже.
• https://www.wisdoms.one/aforizmi_alisher_navoi.html Алишер Навои
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03.07.2021 11:47 Відповісти

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