Фаворит "Укравтодора" получит 3,4 млрд на обещанный Зеленским мост на границе с Молдовой

Победителем тендера на строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр на украинско-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь - Косэуць (с разработкой проектной документации) признано ООО "СУНП "Автострада".

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Компания победила в тендере, предложив выполнить работы за 3,39 млрд грн, что всего на 73,6 млн или на 2% меньше ожидаемой стоимости (3,46 млрд грн). Сейчас ожидается подписание договора с ней.

Единственным конкурентом победителя на тендере был еще один фаворит "Укравтодора" – ООО "Ростдорстрой" с предложением в 3,4 млрд грн.

Обе компании входят в состав Национальной ассоциации дорожников Украины, которая объединяет крупнейших получателей подрядов "Укравтодора".

Согласно подсчетам издания Наші гроші, "Автострада" с начала года получила заказов на 11,42 млрд грн, что составляет 14% всех подрядов за этот период. "Ростдорстрой" с начала года получил 6,78 млрд грн или 8,3%.

Владельцем винницкого "Совместное украинско-немецкое предприятие "Автострада" является Максим Шкиль - экс-помощник нардепа "Партии регионов" Николая Демьянка.

Как сообщалось, в январе президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду подписали Меморандум о развитиb транспортно-транзитного потенциала двух стран, предусматривающий, в частности, строительство автомобильной магистрали между столицами обоих государств.

В рамках Меморандума стороны озвучили намерения осуществить ряд конкретных шагов, в частности, международно-правовое оформление строительства моста "Ямполь-Косэуць", а также поиск и привлечение к реализации проекта международных финансовых организаций.