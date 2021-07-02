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Российский миллиардер исчез из списка связанных лиц своей нефтяной компании в день введения санкций

Российский миллиардер исчез из списка связанных лиц своей нефтяной компании в день введения санкций

Основатель "Русснефти" российский миллиардер Михаил Гуцериев в день введения против него санкции ЕС был исключен из списка аффилированных лиц компании.

Как говорится в документе, это якобы произошло 21 июня, передает Интерфакс.

Как сообщалось, в тот же день Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против режима Александра Лукашенко. В санкционном списке оказался и Гуцериев, состояние которого российский Forbes оценивал в $2,5 млрд.

Попадание в этот список означает, что активы, которыми владеет или которые контролирует Гуцериев, подлежат замораживанию на территории ЕС, а сам он теряет право въезжать на территорию сообщества.

К тому же гражданам и компаниям Евросоюза запрещается предоставлять средства включенным в санкционный список лицам.

После этого Гуцериев объявил о выходе из состава совета директоров ПАО НК "Русснефть".

Санкции против Белоруссии из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске также ввели Великобритания, Канада и США. В их списки Гуцериев не попал.

Михаил Гуцериев – владелец и председатель совета директоров группы "Сафмар". В ее состав входят крупные российские нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании –"Русснефть", "Нефтиса", "Фортеинвест", "Сладковско-Заречное", "Афипский НПЗ", "Кузбасская топливная компания", а также угольный холдинг "Русский уголь", компания "Славкалий", реализующая инвестиционный проект в Белоруссии по строительству Нежинского горно-обогатительного комбината, "Моспромстрой", А101 и другие компании.

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Білорусь (1582) росія (14217) санкції (4393) Євросоюз (5106)


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