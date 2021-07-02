ЕС подготовил для стран "Восточного партнерства" новую программу на 2,3 миллиарда евро

В Европейском Союзе подготовили план дальнейшего сотрудничества со странами "Восточного партнерства", что подкрепляется инвестиционным пакетом в размере 2,3 млрд евро.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано на ежедневном брифинге, передает "Европейская правда".

"Эта комплексная повестка дня включает развитие торговли, создание новых рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру, усиление демократических институтов и верховенства права, поддержку "зеленого" и цифрового перехода, продвижение идей справедливого общества с гендерным равенством и инклюзивность", – отметил Стано.

В коммюнике детализируют, что эти цели подкрепляются инвестиционным планом в размере 2,3 млрд евро в виде грантов, гарантий и смешанных инструментов, с возможностью привлечь до 17 млрд евро публичных и частных инвестиций. Это должно способствовать восстановлению после эпидемии коронавируса и усилению устойчивости стран "Восточного партнерства" в долгосрочной перспективе.

Среди прочего, речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса, строительстве или обновлении 3 тыс. км приоритетных дорог и железной дороги, борьбе с коррупцией, сокращении потребления электроэнергии на 20% в 250 тыс. домохозяйств, улучшении качества воды и воздуха, улучшении доступа к интернету, помощи с вакцинацией медработников, помощи общественным организациям и независимым медиа, возможности поездок для 70 тыс. студентов и исследователей.

Предложение будут обсуждать внутри Евросоюза и странами-партнерами перед следующим саммитом "Восточного партнерства" в декабре 2021 года.

Напомним, "Восточное партнерство" распространяется на шесть восточноевропейских соседей Евросоюза – Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.