За первый день после отмены моратория продали всего 3 участка земли, – Минагрополитики

Только три из 61 сделки, заключенной за минувшие сутки, ранее подпадали под мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко во время выступления в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что статистика по сделкам купли-продажи земли после снятия 1 июля моратория на продажу земель сельхозназначения не отличается от аналогичной статистки во время действия моратория.

"По данным госреестра имущественных прав на недвижимость, на 1 июля на основании договоров купли-продажи зарегистрировано право собственности на землю сельхозназначения в количестве 61 сделки, из них три подпадали под мораторий. То есть на всю страну у нас произошли три сделки подмораторных земель сельхозназначения", – пояснил Лещенко.

По данным министра, за указанный период были отчуждены 40 земельных участков, которые не подпадали под мораторий, поскольку находились на правовом титуле "личное крестьянское хозяйство".

Лещенко уточнил, что с данными земельного мониторинга можно ознакомиться на сайте Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, где с 1 июля начал работу портал мониторинга земель с данными о площади и стоимости отчуждаемых участков, а также информацией об их владельцах.

Министр также напомнил, что 1 июля прекратил действие мораторий на куплю-продажу сельхозземель.

Как сообщалось, накануне министр юстиции Денис Малюська сообщал, что после отмены моратория по состоянию на 14 часов 1 июня в реестре уже зарегистрировано 33 новых соглашения относительно земли сельскохозяйственного назначения.