Власти Киева считают невозможным ввод в эксплуатацию дома-монстра на Подоле по решению суда

Столичные власти считают невозможным введение в эксплуатацию 12-этажного дома по улице Нижний Вал, 27-29, известного как "дом-монстр" на Подоле, вопреки решению Верховного Суда.

Об этом заявил заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, передает пресс-служба КГГА.

По словам чиновника, власти города продолжат отстаивать позицию киевлян в судебных спорах относительно "дома-монстра".

"К сожалению, Киевский городской совет не был привлечен к судебному процессу относительно обязательства Государственной архитектурно-строительной инспекции выдать сертификат готовности к эксплуатации "дома-монстра" в Подольском районе столицы. Однако для его ввода в эксплуатацию отсутствует базовый компонент: по состоянию на сегодня застройщик не имеет в собственности или пользовании земельные участки. Следовательно, выдача сертификата готовности к эксплуатации может квалифицироваться как превышение служебных полномочий теми лицами, которые осуществят это, что является уголовным правонарушением. Наша позиция неизменна – этажность должна быть приведена к первичным показателям", – пояснил Бондаренко.

Как сообщалось, Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда по иску ООО "Патели Лизинг" обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию выдать сертификат о введении в эксплуатацию дома по ул. Нижний Вал, 27-29 на столичном Подоле, известного как "дом-монстр". Соответствующее решение Верховный Суд принял в порядке упрощенного искового производства без уведомления сторон 24 июня.

Ранее Северный апелляционный хозяйственный суд своим решением от 8 июня отменил меры по обеспечению иска, в том числе запрет ввода в эксплуатацию 12-этажного дома по ул. Нижний Вал, 27-29, на Подоле.

Заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, отмечал, что после этого решения суда возникает риск, что Государственная архитектурно-строительная инспекция выдаст разрешение на ввод этого дома в эксплуатацию.

Напомним, в декабре 2005 года Киевсовет передал ООО "Патели Лизинг" в аренду на 5 лет участок площадью 0,35 га для строительства жилищно-офисного комплекса. В 2010 году аренду продлили еще на 5 лет.

В 2012 году ООО "Патели Лизинг" получило разрешение на строительство 8-этажного дома. Однако, в дальнейшем фирма построила 12-этажное здание (ЖК "Подол Престиж"), которое окрестили "дом-монстр на Подоле".

В конце 2014 года Киевсовет подал иск в суд с требованием обязать ООО "Патели Лизинг" снести самовольно достроенные этажи на здании по ул. Нижний Вал, 27-29. В ноябре 2019 года Хозсуд Киева обязал фирму снести четыре этажа (9-12 этажи) выше восьмого этажа дома. Как указал суд, они не были предусмотрены проектом и является самовольно построенными.

Однако 21 октября 2020 года Северный апелляционный хозсуд это решение отменил и производство по делу закрыл. Сейчас постановление апелляции обжаловано в кассационной инстанции.

Собственниками ООО "Патели Лизинг" является Федора Патели из Киева и Олег Токарь из Днепра. Руководителем фирмы является Андрей Рокицкий.