Разумков анонсировал "серьезные изменения" в законопроект о повышении налогов на 50 миллиардов

Ко второму чтению в законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600) будут внесены существенный поправки.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает пресс-служба Аппарата ВР.

Разумков отметил, что хотя он проголосовал в первом чтении за этот проект, по его мнению, документ нуждается в серьезной доработке ко второму чтению.

"За этот законопроект проголосовали большое количество народных депутатов. Но при условии, что он будет качественно доработан ко второму чтению. Если этого не произойдет, мне кажется, результат будет совершенно другим на табло", – подчеркнул глава парламента.

По словам Разумкова, к вопросу налогообложения нужно подходить взвешенно.

"Когда мы с одной стороны во время коронавируса помогаем бизнесу, например, предоставляем по восемь тысяч гривен, а потом пытаемся создать проблемы, это неправильно. Это не значит, что не надо менять законодательство. Нужно, но нужно делать это логично", – сказал Разумкова.

По его словам, немало нареканий на указанный проект закона выразили как народные депутаты, так и представители местных органов власти и бизнеса.

Спикер парламента отметил, что отказ от сокращенной процедуры подготовки ко второму чтению законопроекта №5600 стал результатом компромисса, к которому пришли в парламенте, чтобы принять его за основу.

"Если не было бы гарантии, что он не будет ставиться на сокращенную процедуру, я не уверен, что была бы достаточное количество голосов для его принятия в первом чтении", – отметил Разумков.

Как сообщалось, накануне 1 июля Верховная Рада 264 голосами приняла за основу правительственный законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

По словам министра финансов Сергея Марченко, принятие законопроекта позволит повысить доходы госбюджета на сумму около 50 миллиардов гривен ежегодно.

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