Аэропорт "Одесса" закроют на полтора дня для перехода на новую взлетную полосу

Аэропорт "Одесса" закроют на полтора дня с 00:00 15 июля до 12:00 16 июля, чтобы ввести в работу новую взлетно-посадочную полосу. Информация об этом передана авиакомпаниям и экипажам через систему уведомлений NOTAM.

Рейсы в это время выполняться не будут, передает avianews.com.

"За это время выполнят маркировку на новой полосе и поставят кресты на старой. Они нужны, чтобы предупредить пилотов о том, что старая полоса перестала работать", - рассказали в аэропорту "Одесса".

После завершения работ новую полосу запустят в работу с 12:00 16 июля. Она будет иметь те же курсы, что и старая - 16/34. Поменяются только географические координаты, потому что полоса расположена в стороне от старой.

Длина новой полосы 2800 метров, ширина 45 метров, она сделана из бетона. Может принимать без ограничений все типы популярных среднемагистральных самолетов семейств Boeing 737 и Airbus A320. Также на нее смогут приземляться дальнемагистральные авиалайнеры Boeing 767-300.

Информацию о новой полосе и ее координатах уже отправили в разные справочники по всему миру, которые используют пилоты.

Сейчас специалисты проводят проверку оборудования новой полосы на земле и его облет, чтобы проверить, как оно заводит самолеты на посадку.

После завершения работ в "Одессе" инструментальная система посадки первое время будет работать по категории I ICAO. К осени категорию повысят до III. Оборудование это позволяет. Это сделает аэропорт практически всепогодным. Сейчас III категория установлена только по одному курсу в аэропорту "Борисполь".

Одновременно с новой полосой в полном объеме заработает и новый перрон. Его построили у нового терминала. Он может вмещать восемь среднемагистральных самолетов. При этом на двух стоянках при необходимости можно будет разместить дальнемагистральные самолеты.

Ранее сообщалось, что расходы госбюджета на новую взлетную полосу в аэропорту Одесса выросли еще на 1 млрд грн, до до 3,79 млрд грн.

Как сообщалось, в июне 2019 года ГП "Дирекция по строительству международного аэропорта "Одесса" Министерства инфраструктуры уже увеличивало стоимость контракта с ООО "Спецрембуд" на реконструкцию аэропорта Одессы на 1,14 млрд – тогда она выросла до 2,77 млрд грн.