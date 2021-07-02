В Киеве отменят бумажные билеты для проезда в транспорте с 14 июля

Разовые бумажные билеты для проезда в киевских автобусах, троллейбусах и трамваях окончательно выйдут из обращения с 14 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевпастранс".

В сообщении отмечается, что бумажные билеты постепенно выводились из оборота в течение последнего года. Так, первым на е-билет перешел фуникулер – с 14 сентября 2020 года. С 1 октября 2020 года оборот бумажных билетов прекратили на Троещинский линии скоростного трамвая, 1 ноября – на городской электричке. С 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговку.

"Следующим этапом стал отказ от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Этот этап начался с 1 июля, бумажные билеты окончательно выйдут из обращения 14 июля. Сейчас идет разъяснительная работа среди пассажиров. Льготные категории населения, как и раньше, продолжат пользоваться своими льготами", – сказано в сообщении.

В то же время "Киевпастранс" обещает ввести на наземном транспорте усиленный контроль. Сейчас штраф за неоплаченный проезд составляет 160 гривен.

Электронные билеты можно приобрести через мобильное приложение и карту "Киев Цифровой", а также в терминалах самообслуживания, сети "Т-киоск", терминалах EasyPay, IBOX, 2click. QR-билеты можно приобрести в кассах киевского метрополитена.

Как сообщалось, "Киевпастранс" со 2 июля уволил всех кондукторов. В последнее время их работало около 1 тысячи.

По данным компании, около 370 кондукторов уже приняли предложение перейти в службу контроля, и процесс перепрофилирования продолжается.