План поступлений в госбюджет от легализации азартных игр выполнен всего на 12%

Поступления в госбюджет от оплаты лицензий операторами игорного рынка с начала года составили около 900 млн грн.

Об этом в ходе круглого стола рассказал первый заместитель главы Консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Борис Баум, передает Укринформ.

"На сегодняшний день поступило в бюджет около 900 млн грн лицензионных платежей. Минфином было запланировано поступлений налоговых платежей около 6-7 млрд грн", – сказал Баум.

Он также в очередной раз призвал внести изменения в Налоговый кодекс о введении налоговых льгот для игорного бизнеса.

Напомним, в законе о госбюджете на 2021 год предусмотрены доходы от платы за лицензии на азартные игры в размере 7,4 млрд грн. По данным Госказначейства, в 2020 году бюджет получил 500 грн поступлений за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации азартных игр и проведения лотерей.

Как сообщалось, 3 июня Верховная Рада не смогла принять и вернула на доработку законопроект №2713-д, которым предлагается снизить налоги для организаторов азартных игр и лотерей.

В свою очередь Главное научно-экспертное управление Верховной Рады в своих выводах указывало, что предложенные законопроектом изменения приведут к уменьшению налоговой нагрузки на организаторов азартных игр и лотерей, а соответственно – к снижению поступлений в госбюджет. В свою очередь предложение отменить налогообложения доходов граждан от азартных игр (в предлагаемом размере), среди прочего, содержит риски легализации доходов, полученных преступным путем, "минимизации" налоговых платежей.

Напомним, Борис Баум занимался в Офисе президента разработкой законопроекта об игорном бизнесе, а также непосредственно контролировал распределение средств, собранных с украинских предпринимателей для борьбы с коронавирусом после встречи с президентом Владимиром Зеленским.