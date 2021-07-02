Сын Януковича не смог отменить арест доли в совместном бизнесе с братом Ахметова

Киевский апелляционный суд ввернул апелляционные жалобы, поданные в интересах сына беглого экс-президента Александра Януковича на постановления следственного судьи Печерского райсуда Киева от 3 сентября 2014 года, в связи с пропуском срока апелляционного обжалования.

Как сообщает пресс-служба суда, соответствующие решения были приняты 1 июля.

"Оспариваемыми постановлениями суда первой инстанции удовлетворено ходатайство следователя Генеральной прокуратуры и наложен арест на 19,42% уставного капитала (корпоративных прав) в размере 9,13 млн грн "Артемовск Вайнери" и на 99,999% уставного капитала (корпоративных прав) "Комплекса Дружба", который принадлежит " МАКО-Холдинг", владельцем которых является подозреваемый, граждан Я.", – сказано в сообщении.

В суде напомнили, что Александр Янукович подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч.3 ст.27, ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Бенефициаром "Артемовск Вайнери" в госреестре указан Игорь Ахметов, которому принадлежит 23,55% акций общества. Еще по 9,77% владеют Борис Колесников и его жена Светлана. 19,42% акций предприятия принадлежали старшему сыну экс-президента Александру Януковичу.

ЧАО "Комплекс "Дружба" создано в октябре 2013 года. Занимается строительством и сдачей в аренду собственной или арендованной недвижимости.

Как сообщалось, в марте 2019 года президент Петр Порошенко ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны, которым в том числе введены санкции в отношении "МАКО-Холдинг" Александра Януковича. В марте 2021 года их действие было продлено.