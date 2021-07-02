Власти России продолжили раздавать должности в нефтяных компаниях отставным политикам из ЕС

Бывший премьер Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров российской госкомпании "Зарубежнефть" в качестве представителя РФ.

Об этом свидетельствует список аффилированных лиц нефтяной компании, передает Интерфакс.

Экс-премьер Франции также является президентом компании Apteras Sarl.

Фийон возглавлял французское правительство в 2007-2012 годах при президенте Николя Саркози. Экс-премьера связывают давние дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, говорил пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков в декабре 2018 года.

Как сообщалось, в июне бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вошла в состав совета директоров компании "Роснефть", утвержденный акционерами российской компании.

Вместе с Кнайсль российское правительство также выдвинуло в качестве независимых директоров бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который является действующим председателем совета, а также исполнительного директора компании Nord Stream 2 AG Матиаса Варнига и председателя правления Marcuard Holding Ганса-Йорга Рудлоффа.

Карин Кнайсль занимала должность министра иностранных дел в правительстве Себастьяна Курца с декабря 2017 года по квоте ультраправой "Партии свободы". Она ушла из министерства после отставки первого правительства Курца из-за скандала с подкупом "Партии свободы".

После отставки из министерства Кнайсль начала писать колонки для пропагандистского кремлевского вещателя Russia Today (RT).

Кнайсль также запомнилась танцем с президентом РФ Владимиром Путиным на своей свадьбе.