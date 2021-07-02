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Из аэропорта Львова запустили новые рейсы в Германию, Латвию и Израиль

Из аэропорта Львова запустили новые рейсы в Германию, Латвию и Израиль

Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого сообщил об открытии ряда рейсов в страны ЕС и Израиль.

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Fаcebook.

Так, Lufthansa начала выполнять ночные рейсы во Франкфурт по понедельникам, средам и пятницам. С 18 июля рейсы будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям. Прилет во Львов в 00:45, вылет из Львова - в 04:05.

airBaltic возобновила рейсы в Ригу. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по пятницам и воскресеньям. Прилет во Львов - 01:00, вылет из Львова - 04:55.

МАУ возобновила рейсы по маршруту Львов-Тель-Авив. Вылет из Львова по четвергам и воскресеньям в 19:20 (19:10), из Тель-Авива рейсы будут прибывать по понедельникам и пятницам в 03:10 (02:55).

Austrian Airline начала выполнять ночные рейсы в Вену по понедельникам, средам, пятницам, а со 2 сентября - по вторникам, четвергам и субботам. Прилет во Львов - 01:30, вылет из Львова - 05:30.

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Джерело:  Facebook
Німеччина (1882) Ізраїль (242) Латвія (285) Львів (846) авіасполучення (2495)


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