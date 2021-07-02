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Рынок новых коммерческих автомобилей в июне показал лучший результат за 8 лет

Рынок новых коммерческих автомобилей в июне показал лучший результат за 8 лет

В июне 2021 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 1 449 машин. Это лучший июньский результат за последние восемь лет.

Об этом сообщает "Укравтопром".

По сравнению с результатом годичной давности спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка увеличился почти вдвое.

Лучший результат месяца продемонстрировала французская марка Renault, которая в пять раз превзошла свой прошлогодний показатель, реализовав 535 новых авто.

Fiat в рейтинге марок занял второе место, добавив в продажах 6% и закончив месяц с показателем в 125 зарегистрированных машин.

На третьем месте марка Peugeot, спрос на коммерческие автомобили которой увеличился на 43% и составил 110 единиц.

Четвертый результат у МАЗа, регистрации автомобилей этой белорусской марки выросли в годовом исчислении на 14%, до 73 штук.

Замыкает лидерскую пятерку рынка новых коммерческих авто июня Citroen, в зачете которого 66 зарегистрированных авто (+78%).

Всего с начала года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили 6,6 тыс. новых машин, это почти на 62% больше, чем за первое полугодие прошлого года.

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Джерело:  "Укравтопром"
авто (4130) продаж (2065)


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02.07.2021 18:42 Відповісти

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