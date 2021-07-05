НАБУ завершило расследование по делу о кредите "VAB Банку" на 1,2 миллиарда

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по подозрению 14 человек в присвоении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком ЧАО " VAB Банк".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В частности подозреваются: 9 чиновников Нацбанка (в том числе экс-первый заместитель главы НБУ), бывший замглавы правления ЧАО " VAB Банк", заместитель директора ООО (компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка) и три чиновника частных компаний, связанных с бенефициарными собственниками "VAB Банка".

Отмечается, что расследование по подозрению еще трех лиц – фактического собственника, экс-главы правления и экс-главы наблюдательного совета "VAB Банка" – выделено в отдельное производство, которые приостановлены в связи с розыском этих лиц.

Как установило следствие, в октябре 2014 года "ВиЭйБи Банк", отнесенный к категории проблемных, обратился к Нацбанку с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя "ВиЭйБи Банк" не подал все необходимые для этого документы, правление регулятора, вопреки требованиям законодательства, согласилось на его предложение.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Зная об этих фактах и ​​отсутствии необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банк" на два года, которые банк по завершению этого срока не вернул.

Как сообщалось, 29 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора и избрала бывшему владельцу ПАО "ВиЭйБи Банк", который находится в международном розыске, меру пресечения в виде содержания под стражей.

В свою очередь бывший владелец "ВиЭйБи Банка", владелец "Укрлендфарминга" Олег Бахматюк заявил, что находится в Австрии и готов оспаривать запрос украинской стороны на экстрадицию в случае его поступления.

Напомним, в ноябре 2019 года Министерство внутренних дел по заявлению Национального антикоррупционного бюро внесло экс-владельца "VAB Банка" Олега Бахматюка в перечень лиц, скрывающихся от власти по делу о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Национального банка Украины.

В ночь на 12 ноября 2019 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали 8 человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". В том числе был задержан глава правления "Райффайзен Банк Аваль" Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность первого замглавы НБУ. Суд избрал меру пресечения Писаруку в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей.