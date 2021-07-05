"Укрэксимбанк" не смог отменить через суд продажу крупнейшей столичной типографии с дисконтом 99%

Апелляционный хозсуд отказался удовлетворить жалобу "Укрэксимбанка", который просил признать недействительными результаты аукциона по продаже имущества ЧАО "Блиц-Информ", который состоялся в ноябре 2019 года.

Соответствующее решение Северный апелляционный хозсуд вынес 16 июня, передает Finbalance.

Ранее, 17 мая, Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил на 12 месяцев срок досудебного расследования в уголовном производстве о продаже активов ЧАО "Блиц-Информ", которые находились в залоге у "Укрэксимбанка".

Прокуратура указывала, что по результатам проведенного второго повторного аукциона в ноябре 2019 года имущество должника, в состав которого входит и залоговое имущество АО "Укрэксимбанк", было реализовано по минимальной цене 49,59 млн грн (размер гарантийного взноса), в то время как рыночная стоимость этого имущества составляла 773,23 млн грн.

Как сообщалось, Хозсуд Киева 5 декабря 2019 года в рамках дела о банкротстве ЧАО "Блиц-Информ" открыл производство по иску "Укрэксимбанка" к указанной компании-должнику, ее ликвидатору, товарной бирже "Украинская межрегиональная специализированная" и ООО "Палп Милл Принт" о признании недействительными результатов аукциона по продаже имущества банкрота.

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Напомним, имущество ЧАО "Блиц-Информ" в ходе повторного голландского аукциона в ноябре 2019 года было продано ООО "Палм Милл Принт" за 49,59 млн грн при стартовой цене 495,89 млн грн.

Согласно описанию лота, в него были включены пионерский лагерь "Солнечный" в Киеве по ул. Променистой, дом 1, общей площадью 3,9 тыс. кв. м, а также имущественный комплекс ОАО "Радикал" в Киеве по ул. Мурманской, 7, который включает по меньшей мере 75 тыс. кв. м общей площади зданий, 32 автомобиля, мебель, техника и оборудование.

Изначально лот выставлялся на продажу со стартовой ценой 4,12 млрд грн, но безуспешно. Таким образом, в итоге он был продан с дисконтом 99%.

Главным кредитором "Блиц-Информ" выступает государственный "Укрэксимбанк" с суммой требований 2,3 млрд грн, в том числе обеспеченные залогом требования банка составляют 1,75 млрд грн. Вместе с тем, главой комитета кредиторов должника смогла стать финансовая компания "Перевага-Финанс" с суммой требований 1,2 млрд грн.

Член набсовета "Укрэксимбанка", советник президента Владимира Зеленского Виктория Страхова ранее сообщала, что "Укрэксимбанк" пытается через суд воспрепятствовать продаже имущества "Блиц-информа" по заниженной цене.

По данным госреестра, владельцем 80% в ООО "Палм Милл Принт" является ООО "Автоспецтранс-Киевского картонно-бумажного комбината", конечным бенефициаром которого указан гражданин Кипра Владимир Крупчак, и по 10% принадлежит Илоне Яреме из Киева и Олегу Дубровке из Закарпатья.

Крупчак является конечным бенефициаром Pulp Mill Holding GmbH (Австрия) – владельца Киевского картонно-бумажного комбината (Обухо), представители которого в начале 2019 года вошли в набсовет ЧАО "Блиц-Информ" после продажи контрольного пакета прежними владельцами компании.