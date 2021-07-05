Владелец крупного подрядчика "Укравтодора" оформил компанию по добыче золота в Украине

Турецкая компания "Онур Тааххут Ташимаджилик Иншаат Тиджарет Ве Санай Аноним Ширкети" оформила контроль контроль над украинским ООО "Спис Украина".

Об этом пишет издание "Надра.Інфо" со ссылкой на данны о смене учредителей фирмы в системе Youcontrol.

По состоянию на 2 июля владельцами "Спис Украина" были указаны Эмре Караахметоглу и 4 турецкие компании:

АО "Онур Тааххут Ташимаджилик Иншаат Тиджарет Ве Санай Аноним Ширкети";

АО "Оздогу Сарп Иншаат Маденджилик Туризм Ташимаджилик Ве Тиджарет Аноним Ширкети";

АО "Четин Ишлетмелери Иншаат Тааххют Проже Мюхендислик Ташимаджилик Туризм Маденджилик Тиджарет Ве Санаи Аноним Ширкети";

ООО "Япы Туризм ВЕ Тиджарет".

Бенефициарами "Спис Украины" теперь указаны Четинджевиз Онур, Кавак Гюлиз и Кавак Мурат.

Смена учредителей состоялась в конце апреля, а в июне был уставный капитал фирмы был увеличен с 869 грн до 110,88 млн грн.

ООО "Спис Украина" было основано в 2010 году под названием "Глория Джинс Кофис Львов", ее контактным номером до последнего времени был указан телефон львовской кофейни. До июля 2020 года владельцем фирмы был указан Караахметоглу Эмре - главный координатор группы Onur в Украине.

ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" входит в состав Национальной ассоциации дорожников Украины, которая объединяет крупнейших получателей подрядов "Укравтодора". Согласно подсчетам издания Наші гроші, "Онур" с начала года получил заказов на 9,24 млрд грн, что составляет 11% всех подрядов за этот период.

С июля 2020 года до апреля 2021 года единоличным учредителем и владельцем ООО "Спис Украины" был гражданин Турции Чакмак Фырат.

По данным ГНПП "Геоинформ Украины", единственным действительным спецразрешению компании является специальное разрешение №5126 на геологическое изучение недр, в том числе опытно-промышленную разработку руд золота на площади Желтоводский (Днепропетровская обл.). ООО "Спис Украина" купило этот специальное разрешение в декабре прошлого года на аукционе за 5,7 млн грн.

Кроме этого, ожидается приобретение компанией еще двух спецразрешений. В конце марта "Спис Украина" со ставкой 44,8 млн грн победило в аукционе по продаже спецразрешения на Городнявский участок Буртынского месторождения графита (Хмельницкая обл.). Пока отсутствует информация о подписании договора и оплате данного лота победителем.

В апреле "Спис Украина" предложило победные 7,1 млн грн за специальное разрешение для добычи каолина первичного и песка на месторождении Павловское. Подписание договора до сих пор ожидается.