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Новини
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Владелец крупного подрядчика "Укравтодора" оформил компанию по добыче золота в Украине

Владелец крупного подрядчика

Турецкая компания "Онур Тааххут Ташимаджилик Иншаат Тиджарет Ве Санай Аноним Ширкети" оформила контроль контроль над украинским ООО "Спис Украина".

Об этом пишет издание "Надра.Інфо" со ссылкой на данны о смене учредителей фирмы в системе Youcontrol.

По состоянию на 2 июля владельцами "Спис Украина" были указаны Эмре Караахметоглу и 4 турецкие компании:

  • АО "Онур Тааххут Ташимаджилик Иншаат Тиджарет Ве Санай Аноним Ширкети";
  • АО "Оздогу Сарп Иншаат Маденджилик Туризм Ташимаджилик Ве Тиджарет Аноним Ширкети";
  • АО "Четин Ишлетмелери Иншаат Тааххют Проже Мюхендислик Ташимаджилик Туризм Маденджилик Тиджарет Ве Санаи Аноним Ширкети";
  • ООО "Япы Туризм ВЕ Тиджарет".

Бенефициарами "Спис Украины" теперь указаны Четинджевиз Онур, Кавак Гюлиз и Кавак Мурат.

Смена учредителей состоялась в конце апреля, а в июне был уставный капитал фирмы был увеличен с 869 грн до 110,88 млн грн.

ООО "Спис Украина" было основано в 2010 году под названием "Глория Джинс Кофис Львов", ее контактным номером до последнего времени был указан телефон львовской кофейни. До июля 2020 года владельцем фирмы был указан Караахметоглу Эмре - главный координатор группы Onur в Украине.

ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" входит в состав Национальной ассоциации дорожников Украины, которая объединяет крупнейших получателей подрядов "Укравтодора". Согласно подсчетам издания Наші гроші, "Онур" с начала года получил заказов на 9,24 млрд грн, что составляет 11% всех подрядов за этот период.

С июля 2020 года до апреля 2021 года единоличным учредителем и владельцем ООО "Спис Украины" был гражданин Турции Чакмак Фырат.

По данным ГНПП "Геоинформ Украины", единственным действительным спецразрешению компании является специальное разрешение №5126 на геологическое изучение недр, в том числе опытно-промышленную разработку руд золота на площади Желтоводский (Днепропетровская обл.). ООО "Спис Украина" купило этот специальное разрешение в декабре прошлого года на аукционе за 5,7 млн грн.

Кроме этого, ожидается приобретение компанией еще двух спецразрешений. В конце марта "Спис Украина" со ставкой 44,8 млн грн победило в аукционе по продаже спецразрешения на Городнявский участок Буртынского месторождения графита (Хмельницкая обл.). Пока отсутствует информация о подписании договора и оплате данного лота победителем.

В апреле "Спис Украина" предложило победные 7,1 млн грн за специальное разрешение для добычи каолина первичного и песка на месторождении Павловское. Подписание договора до сих пор ожидается.

Автор: 

Джерело:  "Надра.Інфо"
видобуток (1759) дороги (1571) золото (290) купівля (1327)


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Топ коментарі
+15
У слові "УКРАВТОДОР" корінь "УКРАВ". А хто такий Тодор?
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05.07.2021 17:20
+2
Отдельное спасибо за полные названия турецких фирм.
Весьма познавательно...
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05.07.2021 15:45
+2
И какой там раздел идет? в смысле сколько получать будет Украина и сколько они. Все ресурсы принадлежат Украинскому народу и должен быть полный отчет всего перед Украинским народом по всем добычам Украины!
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05.07.2021 16:30
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на гилляку мерзавца! на гилляку!!!
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05.07.2021 14:16 Відповісти
кого!?
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05.07.2021 14:29 Відповісти
АО "Онур Тааххут Ташимаджилик Иншаат Тиджарет Ве Санай Аноним Ширкети"
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06.07.2021 13:22 Відповісти
Не всё золото, что блестит, а которое хоть-как-зто позванивает наличкой в худых кошельках простого народа.
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05.07.2021 14:40 Відповісти
Отдельное спасибо за полные названия турецких фирм.
Весьма познавательно...
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05.07.2021 15:45 Відповісти
И какой там раздел идет? в смысле сколько получать будет Украина и сколько они. Все ресурсы принадлежат Украинскому народу и должен быть полный отчет всего перед Украинским народом по всем добычам Украины!
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05.07.2021 16:30 Відповісти
Не переживайте.Как только пойдет хороший выход,подтянутся Беня и компания.Турки будут исправно платить ренту ,а вот Карабас Барабас хрен. Вложить в разведку нужно не один лимон.Пускай ковыряют Укр.щит.Аллах им в помощь).
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05.07.2021 17:28 Відповісти
По поводу оснащения УКРАВТОДОРА техникой.
Советую создать совместные предприятия с китайскими производителями дорожно-строительной техники для узловой сборки техники.Технологически техника аналогична другим образцам мировых производителей но на 30-40% дешевле и рабочие места на территории Украины
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05.07.2021 16:33 Відповісти
От тільки не треба про. Передову китайську техніку з ресурсом вдвічі, участь втричі меншим за аналогічні західного світу.
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05.07.2021 18:41 Відповісти
У слові "УКРАВТОДОР" корінь "УКРАВ". А хто такий Тодор?
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05.07.2021 17:20 Відповісти
Карочє!!! Золото на дорогє [НЄ]валяєтся.
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05.07.2021 19:34 Відповісти
Значит будут мыть. Не знаю, как золото, а вот бабки - точно)
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06.07.2021 00:26 Відповісти
Золото это стратегический продукт Украины так кто имел право давать разрешение на его добычу иностранным компаниям.Пускай тот кто дал разрешение озвучит сколько из 1кг пойдет зарубеж,сколько из этого пойдет ему в виде отката и сколько останется стране.По цепочке компаний видно что Украине останется от 1 до 10 гривен с кило и небудут оплачены даже налоги.
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06.07.2021 11:40 Відповісти
НАФИГА?
Они и с помощью УкрАвтоДора неплохо золотишка добывают разворовывая "Велике Крадівництво".
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06.07.2021 11:48 Відповісти

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