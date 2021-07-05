Пересмотр соглашения о торговле может стать общей победой Украины и ЕС, – Кисилевский

Украина и ЕС могут значительно улучшить условия торговли в рамках пересмотра экономической части соглашения об Ассоциации.

Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".

По его словам, сейчас соглашение о свободной торговле является таким только по названию.

"Украинские товары не имеют свободного доступа на рынок ЕС. Квоты, пошлины, торговые ограничения действовали, действуют и появляются новые", - подчеркнул он.

При этом, структура украинского экспорта в ЕС – сырьевая, тогда как европейский импорт в Украину - преимущественно высокотехнологичные товары, отметил Кисилевский. По его мнению, существует потенциал для изменения этой ситуации, несправедливой и невыгодной для Украины.

Так по методике ITC, неиспользованный потенциал экспорта товаров из Украины в ЕС достигает $9,7 млрд, или 47,5% украинского экспорта в ЕС в 2019 году – применительно к нынешней сырьевой структуре экспорта.

Вместе с тем методика расчета экономической сложности продукции позволила идентифицировать перспективные для экспорта в ЕС высокотехнологичные товары – электрические машины и оборудование, полимерные материалы, продукция машиностроения, военно-промышленного комплекса, отдельных сфер металлургии.

В 2019 году страны ЕС импортировали таких товаров на 120,8 млрд евро. Прирост за 5 последних лет составил 85%. При этом, Украина обеспечивает потребности ЕС в этом сегменте только на 0,2%.

"Необходимо предлагать Евросоюзу способы снижения зависимости от импорта из третьих стран за счет замены таких поставок украинской продукцией. Это win-win и для Украины, и для Европейского союза. Не менее важно – добиваться реального доступа украинских товаров на европейский рынок в рамках пересмотра экономической части соглашения об ассоциации. Необходимо осознать, что ЕС не будет вместо нас отстаивать наши экономические интересы. Это должны делать мы сами", - резюмировал заместитель главы комитета ВР по экономическому развитию.

Ранее заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский инициировал комитетские слушания по вопросу пересмотра экономической части соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

По его словам, экономическая часть соглашения об ассоциации не слишком выгодна для Украины и требует существенного улучшения.