Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" выросла на 81% после обвала

После принятых Нацкомиссией по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на экстренном заседании вечером 4 июля решений, цена на рынке электроэнергии "на сутки вперед" на 6 июля в торговой зоне ОЭС Украины, по сравнению с показателем на 5 июля повысилась на 81% – до 916,06 грн за МВт-ч.

По данным госпредприятия "Оператор рынка", общий объем предложения на 6 июля составил 102,4 тыс. МВт-ч при спросе 51,8 тыс МВт-час, передает отраслевое издание ExPro.

На предыдущие сутки, 5 июля, объем спроса и предложения был на таком же уровне.

Как сообщает "Оператор рынка", индекс цен базовой нагрузки на 6 июля составил 861,29 грн за МВт-ч, пиковой нагрузки – 786,96 грн за МВт-ч, внепиковой нагрузки – 935,62 грн за МВт-ч. На 01:00-17:00 цены на РСН в ОЭС держались на уровне нижнего "прайс-кэпа".

Как сообщалось, накануне НКРЭКУ установила минимальную цену электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ), ограничила объем внутригрупповых продаж электроэнергии до 50% и обязала операторов систем распределения (облэнерго) и оператора системы передачи ("Укрэнерго") закупать на РСВ 95% электроэнергии для технологических потерь вместо 50%.

В обосновании решения Комиссии указано, что оно принято после мониторинга ситуации на РСВ в первые дни июля, когда наблюдалось резкое снижение цены, спровоцированное выведением спроса с РСВ.

Ранее НКРЭКУ сообщала, что спрос уменьшился на 40% из-за того, что трейдер "Д.Трейдинг" из холдинга ДТЭК Рината Ахметова перестал закупать электроэнергию на РСВ, перейдя на прямые договора.

При этом, значительный портфель поставок электроэнергии ДТЭК относится к внутригрупповым продажам, когда электроэнергия поставляется предприятиям из группы СКМ Рината Ахметова.

Большей частью, в результате того, что "Д.Трейдинг" увел значительную часть спроса с РСВ, цена опустилась с 1450 грн/МВт-ч 1 июля до 426 грн/МВт-ч 4 июля. Из-за привязки цены поставки электроэнергии к индексу РСВ, падение цены повлияло на всех участников рынка, которые терпят убытки.

Кроме прочего, НРКЭКУ объявила о проведении расследования причин падения цены электроэнергии на РСВ в первые дни июля и об обращении в Антимонопольный комитет в связи с злоупореблением своим монопольным положением одного из участников рынка.