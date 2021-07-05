Кулеба рассказал о двух принципах в переговорах о компенсациях за "Северный поток-2"

Украина не ведет официальных переговоров о компенсациях в случае завершения "Северного потока-2", но будет руководствоваться принципами безопасности и обеспечения выполнения договоренностей Россией, если до этого дойдет разговор.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на полях всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика", передает Интерфакс-Украина.

"Мы работаем по "плану А" и не ведем официальных переговоров о компенсациях. Но, имея в голове возможность "послематчевой серии пенальти", мы сформировали два принципа, с которыми мы можем говорить о компенсации, если до этого дойдет разговор. Это принцип безопасности – как будет гарантироваться безопасность государства. Второе – это обеспечение выполнения договоренностей", – сказал Кулеба.

"Потому что можно с Россией договориться, и может даже Германия что-то гарантировать в этих договоренностях, но как заставить Россию соблюдать договоренности – это большой вопрос, на который нет ответов", – пояснил министр.

При этом глава МИД Украины подчеркнул, что в дипломатии существует правило "ни о чем не договорено, пока обо всем не договорено".

"Так же и с "Северным потоком 2": ничто не завершено, пока все не завершено", – отметил он.

"Ключевое, о чем мы говорим с партнерами, что, прежде всего, "Северный поток 2" создает вызовы и угрозы для безопасности, а не для экономики. Экономика здесь важна, это большие деньги – $3 млрд, которые мы зарабатываем на транзите. Но даже если достроить "Северный поток 2" и сохранить транзит через Украину – это вполне возможная опция, то экономическая часть (деньги мы все равно зарабатываем), но потери по безопасности никто не может компенсировать.. И это ключевой вопрос – как компенсировать потери по безопасности для Украины от запуска "Северного потока 2". Поскольку это очень сложно, мы говорим: для всех будет лучше и спокойнее, если вы просто не запустите "Северный поток 2". Но, конечно, это очень сложная игра: на кону десятки миллиардов денег, уже инвестированных в этот проект", – подчеркнул Кулеба.

Читайте также: Европа должна объединиться для противостояния "Северному потоку-2", – Зеленский

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев готов вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2". "Если нам предложат переговоры о компенсации, то это рассмотрим. Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат", – отметил он. В то же время, сегодня во время форума Кулеба заявил, что официальные переговоры по компенсациям не ведутся.

Напомним, в начале июня российский президент Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена, укладка второй нитки может занять еще два месяца.

Он также допустил, что Россия может продолжить транзит газа через Украину после окончания действующего контракта, но после запуска "Северного потока-2" это решение будет зависеть от того, насколько понравится российским властям политика Украины.

Напомним, Госдеп США в мае отказался вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией.