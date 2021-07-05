За два дня борьбы с теневой занятостью выявлено 240 нелегальных работников, – Минэкономики

За первые два дня инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений было начато 152 инспекционные посещения и выявлено 240 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

"В первом полугодии 2021 года была проведена масштабная информационная кампания о преимуществах официального трудоустройства и рисках неформальных трудовых отношений. В результате этой кампании было официально оформлено почти 57 тыс. работников. Однако, к сожалению, не все работодатели отреагировали и продолжают использовать незадекларированный труд, тем самым нарушая базовые социально-трудовые права работников. С июля начались проверки. Инспекции состоятся только в компаниях, которые имеют признаки наибольших рисков использовать незадекларированный труд. За первые два дня проверок выявлено 240 неформальных работников в рамках 152 начатых инспекций", - отметила заместительница министра Светлана Глущенко.

Так, по ее словам, для определения работодателей, которые имеют наибольший риск использования незадекларированной труда, Налоговая служба Украины и Гоструда используют ряд критериев, в частности:

несоответствие количества сотрудников объему производства (оказанных услуг, выполненных работ);

наличие фактов нарушений порядка оформления трудовых отношений, выявленных во время проверок ГНС;

несоответствие количества объектов налогообложения к количеству наемных работников;

несоответствие количества одновременно работающих РРО количеству сотрудников.

Санкции за нарушение законодательства о труде составляют 10 минимальных заработных плат, что в 2021 году составляет 60 тыс. грн. В то же время совершение такого нарушения повторно в течение двух лет обойдется работодателю уже в 30 минимальных зарплат за каждого работника, относительно которого совершено нарушение, и составит 180 тыс. грн.

С 1 июля в сотрудничестве с Государственной налоговой службой Украины начались инспекции Гоструда с целью выявления работодателей, использующих незадекларованный труд, и стимулирование их к переходу к формальным трудовым отношениям.