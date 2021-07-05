Первый раунд переговоров о пересмотре Соглашения об ассоциации Украина-ЕС может завершиться осенью, – Стефанишина

Первый раунд переговоров о пересмотре экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом может завершиться осенью 2021 года.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на слушаниях комитета Верховной Рады, передает Интерфакс-Украина.

"Фактически за один год мы (Украина) прошли весь цикл переговоров - от инициирования пересмотра Соглашения об ассоциации до уже назначения первого раунда переговоров и готовности и с украинской, и с европейской стороны завершить их уже осенью этого года", - сказала Стефанишина.

При этом Стефанишина уточнила, что этот первый раунд в основном базируется на пересмотре тарифных условий торговли между Украиной и ЕС, чтобы "Украина и ЕС отработали все техники, методики и юридические аспекты принятия таких решений".

Вместе с тем на следующий раундах переговоров, по ее словам, Украина будет поднимать, в частности, вопросы об уменьшении барьеров в торговле и присоединении к Конвенции о едином режиме транзита ("таможенный безвиз").

По словам вице-премьера, в настоящее время динамика диалога с Европейским союзом по пересмотру экономической части соглашения существенно изменилась.

"Впервые за весь период действия соглашения, и сегодня это уже подтверждено официально, в рамках форума "Украина 30", Европейский союз уже начал говорить, что Соглашение об ассоциации - это двусторонний документ, который должна выполнять не только Украина, но и ЕС. Думаю, это важный месседж для закрепления наших экономических отношений - между Украиной и странами Европейского союза - как равноправных, пропорциональных", - отметила Стефанишина.

Во-вторых, подчеркнула она, переговоры Украины и ЕС, касающиеся пересмотра экономической части Соглашения об ассоциации, и вопросы об углублении экономической интеграции уже вышли из политической плоскости.

"Это очень важно, поскольку это свидетельствует о том, что взаимоотношения Украины и Европейского союза взрослеют, и мы четко дали понять: решения, которые касаются защиты интересов Украины или поддержки национальных товаропроизводителей, или же вообще вопросы дискуссии о торговых положениях Соглашения об ассоциации не могут быть предметом политического шантажа или политических манипуляций", - объяснила Стефанишина.

Ранее сообщалось, что правительственный Офис координации европейской и евроатлантической интеграции заявил, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом составляет 54%.

Отмечается, что Центральные органы исполнительной власти выполнили 54% всех порученных им мероприятий, Верховная Рада выполнила 43% заданий, а другие органы власти – 37%.