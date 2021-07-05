Фирма менеджера нардепа Ефимова получит 72 миллиона на строительство фонтана в Краматорске

Управление капитального строительства и перспективного развития города Краматорского горсовета (Донецкая область) 18 июня заключило договор с ООО "Стройуком" на обустройство в парке культуры и отдыха "Сад Бернадского" в Краматорске площадке с сухим фонтаном стоимостью 71,99 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

На тендер ожидаемой стоимостью 72,20 млн грн кроме "Стройукома" подалось только ООО "Автоинтерстрой". Оно предложило выполнить подряд по цене ожидаемой стоимости. Во время конкурса "Автоинтерстрой" не изменил первоначального предложения, что позволило "Стройукому" легко получить подряд, предложив заказчику дисконт меньше 1%.

Согласно договору, "Стройуком" должен полностью выполнить подряд по обустройству площадки с сухим фонтаном до августа 2022 года. В этом году финансирование ограничится 11 млн грн, из которых 10 млн должны поступить из государственного бюджета. В следующем году краматорские чиновники рассчитывают найти на фонтан 60 млн грн из местных ресурсов. Собственно сам фонтан из общей сметы почти 72 млн гривен обойдется в 15,75 млн грн. Его будет разрабатывать немецкий производитель Oase GmbH.

"Сухой" фонтан от обычного отличается тем, что нет видимой чаши для сбора воды, его резервуар находится под тротуаром. Струи воды выходят из подземного резервуара и поднимаются над пешеходной поверхностью. Когда фонтан не работает, пешеходная зона остается сухой, из-за чего этот фонтан получил свое название.

Согласно итоговой ведомости ресурсов, которую указал "Стройуком" в своем предложении, одной из крупнейших статей расходов станут гранитные плиты, подрядчик планирует закупать из на 3034 кв. м за 15,23 млн грн. В частности, с Новоданиловского месторождения в Днепропетровской области планируется закупить гранитные плиты толщиной 5 см (другие параметры плиты не указаны) по 4856 грн за кв. м. В то же время брусчатка такой толщиной предлагается с Новоданиловского карьера в Интернете по 1180 грн за кв. м, то есть в четыре раза дешевле цены "Стройукома".

Песок природный рядовой стоит в итоговой ведомости ресурсов "Стройукома" 616 грн за кубометр, в то время как местные поставщики предлагают песок вдвое дешевле – по 200 гривен за тонну, что примерно составляет 300 грн за кубометр.

Щебень фракции 20-40 в ведомости "Стройукома" стоит около 1600 грн за кубометр, что на 63% дороже цен по мониторингу ГосдорНИИ в Днепропетровской области, согласно которому такой щебень для дорожных работ подрядчики закупают по 604 грн за кубометр.

Предусмотрены в сведениях подрядчика и материалы по уходу за будущим фонтаном. Например, альгицид для борьбы с водорослями ALGA POWER в упаковке на 5 л планируют закупать за 1178 грн за упаковку. Однако в интернете он стоит вдвое дешевле по 420-495 грн.

Вентиль автоматической промывки VRAC BASIC, 2 стоит в сведениях подрядчика 41 514 грн, но в розницу он продается на 10 тыс. грн дешевле.

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ООО "Стройуком" основано в Краматорске в 2016 году, владельцами указаны Максим Терещенко и Максим Рисс. С начала 2021 года "Стройуком" получила подрядов на 120,98 млн грн, в 2020 году – на 169,94 млн грн.

Максим Терещенко ранее был директором строительной компании "Краммиськбуд", которая через КУА АПФ "Укрмашинвест" принадлежала группе нардепа Максима Ефимова.

По данным системы "Youсontrol", основными направлениями деятельности группы Ефимова являются машиностроение (Старокраматорский машиностроительный завод и Краматорский завод тяжелого станкостроения), сельское хозяйство и альтернативная энергетика. Партнерами Ефимова по значительному числу компаний выступают члены семьи бывшего депутата и экс-министра Минрегионстроя Анатолия Близнюка.