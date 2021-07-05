НБУ за второй квартал 34 раза предоставил правоохранителям доступ к вещам и документам
В течение второго квартала 2021 года Национальный банк Украины 34 раза предоставил правоохранителям доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В частности, по инициативе:
- Прокуратуры Украины – 1 раз;
- Национальной полиции Украины – 17 раз;
- Службы безопасности Украины – 1 раз;
- Государственной фискальной службы Украины – 7 раз;
- Национального антикоррупционного бюро Украины – 5 раз;
- Государственного бюро расследований – 3 раза.
В течение 2020 года Национальный банк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 134 раза.
Джерело: НБУ
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