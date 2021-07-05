НБУ за второй квартал 34 раза предоставил правоохранителям доступ к вещам и документам

В течение второго квартала 2021 года Национальный банк Украины 34 раза предоставил правоохранителям доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В частности, по инициативе:

Прокуратуры Украины – 1 раз;

Национальной полиции Украины – 17 раз;

Службы безопасности Украины – 1 раз;

Государственной фискальной службы Украины – 7 раз;

Национального антикоррупционного бюро Украины – 5 раз;

Государственного бюро расследований – 3 раза.

В течение 2020 года Национальный банк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 134 раза.