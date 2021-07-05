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НБУ за второй квартал 34 раза предоставил правоохранителям доступ к вещам и документам

НБУ за второй квартал 34 раза предоставил правоохранителям доступ к вещам и документам

В течение второго квартала 2021 года Национальный банк Украины 34 раза предоставил правоохранителям доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В частности, по инициативе:

  • Прокуратуры Украины – 1 раз;
  • Национальной полиции Украины – 17 раз;
  • Службы безопасности Украины – 1 раз;
  • Государственной фискальной службы Украины – 7 раз; 
  • Национального антикоррупционного бюро Украины – 5 раз; 
  • Государственного бюро расследований – 3 раза.

В течение 2020 года Национальный банк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 134 раза.

Автор: 

Джерело:  НБУ
документ (151) НБУ (9294) Правоохоронні органи (20) перевірка (640)


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