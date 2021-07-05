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Минфин снизил прогноз выплат по госдолгу за этот год на 800 миллионов

Минфин снизил прогноз выплат по госдолгу за этот год на 800 миллионов

Министерство финансов Украины за июнь понизило прогноз выплат по государственному долгу в 2021 году на 0,83 млрд грн - до 602,5 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные министерства, передает Интерфакс-Украина.

Согласно им, прогноз выплат в 2022 году увеличен за месяц почти на 40 млрд грн - до 406,31 млрд грн.

При этом в 2021 году прогноз выплат в июле-сентябре вырос на 1,7 млрд грн - до 172,45 млрд грн, в октябре-декабре - на 2,05 млрд грн, до 125,09 млрд грн.

Пиковым месяцем для платежей по госдолгу остается сентябрь - 104,2 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина.

Министерство также за месяц повысило прогноз выплат по внутреннему долгу Украины в 2021 году на 0,84 млрд грн - до 443,09 млрд грн. В третьем квартале 2021 года выплаты по внутреннему долгу должны составить 83,08 млрд грн, в четвертом - 107,05 млрд грн.

Ранее Нацбанк прогнозировал, что валютные выплаты Украины по государственному долгу превысят $10 млрд в ближайшие 12 месяцев.

Нацбанк указал, что график долговых выплат в ближайшие три года остается напряженным, однако нагрузка распределена относительно равномерно, что не должно создать значительных проблем Министерству финансов.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
держборг (1088) Мінфін (2934) прогноз (1089)


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