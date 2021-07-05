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Спрос на электромобили вырос в первом полугодии на 5%, – Федерация автопрома. ИНФОГРАФИКА

Спрос на электромобили вырос в первом полугодии на 5%, – Федерация автопрома. ИНФОГРАФИКА

Регистрации в Украине новых и подержанных электромобилей в январе-июне 2021 года выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 3550 единиц, в том числе на долю подержанных пришлось 89,7% регистраций.

Об этом говорится в сообщении Федерации автопрома Украины на основе данных МВД.

Как сообщается, второй квартал 2021 года вернулся к тенденции умеренного роста. Количество регистраций увеличилось на 14% по сравнению с первым кварталом и на 7% по сравнению с прошлогодним показателем.

В итоге за первое полугодие было зарегистрировано 3550 автомобилей с электрическим приводом, что на 5% превысило результаты аналогичного периода в прошлом году. При этом доля бывших в употреблении электромобилей остается стабильно высокой и составляет 89,7%.

Тройка лидеров на рынке осталась неизменной - это Nissan, Tesla и Chevrolet. Chevrolet нарастил продажи втрое, а модель Chevrolet Bolt EV стала в этом году в Украине второй по популярности.

С шестого на четвертое место поднялся Renault, а пятое место разделили между собой Audi и Volkswagen.

Спрос на электромобили вырос в первом полугодии на 5%, – Федерация автопрома 01
Спрос на электромобили вырос в первом полугодии на 5%, – Федерация автопрома 02
Спрос на электромобили вырос в первом полугодии на 5%, – Федерация автопрома 03

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Джерело:  Федерация автопрома
авто (4131) реєстрація (279) електромобіль (695)


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