Украина готовит план снижения зависимости от импорта топлива из Беларуси, – Кулеба

Украина прорабатывает вопрос диверсификации поставок горючего и удобрений, чтобы избавиться рычага воздействия со стороны Беларуси, которая по некоторым позициям имеет почти монопольное положение на украинском рынке.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами в рамках форума "Украина 30. Международная политика", передает Укринформ.

"Сейчас, к сожалению, так сложилось исторически, что мы стали потребителем топлива из Беларуси, по некоторым позициям – почти монопольное положение. Я считаю, что эту ситуацию надо исправлять. Мы не можем полагаться на Беларусь под руководством Александра Лукашенко. Мы не можем позволить себе иметь любой рычаг влияния на Украину, поэтому нам нужно диверсифицировать эти поставки", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что власти Украины думают, чем заменить белорусские горючее и удобрения.

При этом Кулеба напомнил, что продажа горючего Украине является важной составляющей экономики Беларуси.

"Поэтому Александр Лукашенко сейчас и не стреляет себе в ногу, пытаясь как-то использовать этот рычаг. Но риск есть, мы должны его учитывать. Я за то, чтобы у нас были диверсифицированные поставки, чтобы мы не зависели от Беларуси или любой другой страны", – добавил минитр.

Как сообщалось, захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко 2 июля заявил, что поручил пограничным войскам Беларуси полностью перекрыть границу с Украиной. Он мотивировал это тем, что якобы в Беларусь из Украины поступает "огромное количество оружия". Однако, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, по состоянию на 5 июля заявления Лукашенко о поставках оружия из Украины и закрытии границы Беларуси с Украиной не отвечают действительности.