Страны ОПЕК и Россия не смогли договориться об увеличении добычи нефти, – Reuters

Запланированные на понедельник, 5 июля, переговоры министров стран ОПЕК+ об увеличении добычи нефти с августа вновь не состоялись из-за позиции Объединенных Арабских Эмиратов.

По данным источников Reuters, заседание министров было отменено, его новая дата пока неизвестна.

По данным агентства, из-за провала переговоров ожидаемого увеличения добычи нефти с августа может не произойти, что приведет к дальнейшему росту цен.

Накануне министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман в призвал к "компромиссу и рациональности" для заключения сделки после двух дней неудачных переговоров на прошлой неделе.

По словам источников, ОАЭ в пятницу поддержали Саудовскую Аравию и другие члены ОПЕК+ с предложением о поэтапном увеличении добычи примерно на 2 миллиона баррелей в сутки с августа по декабрь, но отказались продлить действие договора о сокращении добычи нефти до конца 2022 года, чей срок истекает в марте следующего года.

ОАЭ не довольны базовым уровнем, от которого рассчитывается сокращение добычи, и хотят его поднять. Абу-Даби инвестировал миллиарды долларов в увеличение своих производственных мощностей и заявляет, что его базовый уровень был установлен слишком низким, когда ОПЕК изначально заключила свой пакт.

Решения в ОПЕК+, которая объединяет Организацию стран-экспортеров нефти с Россией и другими крупными производителями, принимаются единогласно.

Как сообщалось, в апреле Страны ОПЕК, а также Россия и ряд других не входящих в состав картеля стран (так называемая OПEК+), договорились постепенно увеличить добычу нефти на 1,15 млн барреля в сутки. Согласно решению объединения, 23 страны-участницы сделки повысят добычу на 350 тыс. барр. в мае и июне, и еще на 450 тыс. в июле.

Напомним, в апреле 2020 года группа ОПЕК+, в которую входят страны ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие государства, договорилась снизить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Уровень сокращения добычи с июля по декабрь прошлого года должен был составить 7,7 миллиона баррелей в день.