Цены на газ в Европе продолжили рост на фоне остановки газопровода "Ямал-Европа" (обновлено)

Газопровод "Ямал-Европа" во вторник, 6 июля, остановлен на ежегодное плановое техническое техобслуживание, которое продлится до утра 10 июля.

Об этом свидетельствуют данные немецкой газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает самый западный участок транснациональной магистрали, передает Интерфакс-Украина.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км идет от российского Торжка до немецкого Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или около 100 млн куб. м в сутки.

Вплоть до 2019 года на время ремонта "Ямала – Европы" и "Северного потока" российский "Газпром" увеличивал прокачку газа через Украину. В 2020 году этого впервые не произошло - вся недопоставка была компенсирована отбором газа из хранилищ в Европе. В 2020 году это немного облегчило ситуацию на рынке, так как ПХГ Европы были переполнены.

Однако в этом году ситуация противоположная – наполненность хранилищ ЕС находится на минимальном уровне за историю наблюдений (48,76% по данным Gas Infrastructure Europe по итогам 4 июля), что на 15,4 пунктов ниже среднего значения за последние пять лет.

Тем временем цена газа с поставкой во вторник на хабе TTF в Нидерландах достигла $464 за тысячу кубометров. Кроме остановки газопровода на ремонт, рост цен обусловлен отказом российского "Газпрома" компенсировать выпадающие объемы поставками по другим маршрутам, а также отказом бронировать долгосрочные дополнительные транзитные мощности для прокачки газа.

Как сообщалось, накануне, 5 июля, по всей Европе прошли аукционы бронирования на газотранспортные мощности на ближайший и последующие годы ("газовый год" начинается 1 октября).

Аукцион на дополнительные "твердые" газотранспортные мощности по прокачке газа через Украину (9,8 млн куб. м в сутки) проводился в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта (40 млрд куб. м на год – это 109 млн куб. м в сутки). Польский газотранспортный оператор Gas System выставил мощности газопровода "Ямал-Европа" в 79 млн куб. м в сутки. Однако "Газпром" отказался приобретать предложенную на обоих аукционах мощность.

Напомним, на минувшей неделе спотовая цена газа в Европе преодолела отметку в $450 за тысячу кубометров после отказа "Газпрома" от бронирования дополнительных газотранспортных мощностей через Украину на июль, когда поставки газа в ЕС сократяся из-за планового ремонта других газопроводов. С 13 июля остановится "Северный поток".