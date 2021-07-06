В договоре об ассоциации с ЕС нужно прописать особую процедуру по торговым спорам, – бизнес-ассоциации

Представители отечественного бизнеса считают, что в Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейского Союза необходимо прописать особую процедуру по торговым спорам.

Об этом они сказали 5 июля в ходе комитетских слушаний "Стратегические ориентиры углубления торгово-экономических отношений Украины со странами Европейского Союза в условиях действия Соглашения об ассоциации", передают Українські новини.

"В усилении прежде всего нуждается вопрос торговых споров по всем расследованиям, если у нас партнерские отношения, то должна быть особая процедура, можно посмотреть на соглашения об ассоциации с другими странами и посмотреть как выписаны эти нормы…Для нас очень важно грамотно прописать статью, которая касается торговых споров, лучший вариант это конечно же, чтобы на Украину распространялись такие же условия, как на членов ЕС", – сказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Он добавил, что с началом антидемпингового расследования в отношении поставок горячекатаного рулона из Украины отечественные производители на фоне начала работы экономической части Соглашения об ассоциации надеялись на его позитивные результаты, являясь добросовестными экспортерами, однако решением Еврокомиссии была введена заградительная пошлина. В результате был потерян рынок горячекатаного рулона, который приносил до 1 млрд евро в год.

Также, по словам Каленкова, ограничивают рост экспорта продукции украинских металлургов и введенные Евросоюзом тарифные квоты.

"Тарифные квоты, которые были введены ЕС в ответ на меры Трампа по металлопродукции, они действуют на украинскую металлопродукцию, по многой номенклатуре они ограничивают рост нашего экспорта в ЕС, поэтому было бы хорошо поставить нашим европейским колегам вопрос, можно ли Украину включить в список стран, на которые эти ограничения не распространяются", – отметил Каленков.

Генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен отметил, что Украина входит в пятерку крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС, в то же время рынок Евросоюза для Украины остается закрытым, в частности для овощей и фруктов.

"В структуре экспорта у нас преобладает экспорт сырья, это зерновые и масличные, в этом ничего плохого нет, вопрос в доступе продукции с добавленной стоимостью, переработанной продукции, и тут ЕС несколько закрывает для нас рынок и не проводит открытую политику. Те квоты, которые у нас определены на ряд продукции: томатная паста, курятина, мед, сахар, яблочный, виногадный соки и другие виды продукции, мы используем буквально в считанные недели начиная с 1 января каждого года, и можем экспортировать значительно больше. Причем квоты определенные для нас в сравнении с импортом этой продукции в ЕС составляют для Украины до 2%" ,– сказал он.

Также, по словам Сластена, для преодоления техбарьеров приходится проводить титаническую работу и ждать годы. Так для соответствия системы сертификации семян требованиям ЕС понадобилось 5 лет.

В свою очередь президент Ассоциации Международных Автомобильных перевозчиков Украины Леонид Костюченко отметил, что разрешительная система сдерживает отечественных перевозчиков, при этом в настоящее время по 31 стране исчерпано более 52% разрешений.

По его словам, Польша в 2018 году уменьшила квоты для украинских перевозчиков вопреки Соглашению об ассоциации с 200 тыс. до 160 тыс. разрешений.

"Хотелось бы, чтобы наше правительство довело до логического завершения и международный арбитраж должен привлечь к ответственности (Польшу), так как Польша первой ратифицировала соглашение об ассоциации Украины с ЕС и тут же после ратификации уменьшает квоту, она не имела право это делать. Мы надеемся, что работа над 136 статьей даст нам возможность либерализации транзитных разрешений. Такой процесс начался в 2020 году и, я надеюсь, что правительство приложит усилия для завершения этого вопроса", - отметил Костюченко.

Напомним, по словам председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрия Кисилевского, Украина и ЕС могут значительно улучшить условия торговли в рамках пересмотра экономической части соглашения об Ассоциации.