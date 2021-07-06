Нацбанк в июне получил 507 запросов на регистрацию и лицензирование от небанковских учреждений

В июне количество участников небанковского финансового рынка уменьшилась с 1 963 до 1 946, в то же время количество банков осталось неизменным – 73.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Кроме того, в июне регулятор принял решение о регистрации шесть новых финансовых компаний. При этом семь финкомпаний, три лизинговых компании, один кредитный союз, десять страховых компаний и два ломбарда были исключены из реестров.

Отмечается, что на данный момент на небанковском рынке работают 162 рисковых (non-life) и 19 лайфовых страховых компаний, 308 кредитных союзов, 971 финансовая компания, 287 ломбардов, 138 лизингодателей и 61 брокер.

В то же время на рынке действуют 37 платежных систем, созданных резидентами, и 15 международных платежных систем. В частности, в июне Нацбанк зарегистрировал международную систему перевода средства PAYSERA, платежной организацией которой является литовская компания PAYSERA LT, UAB.

Также за прошедших месяц в Нацбанк поступило 507 запросов на лицензирование и регистрацию от участников рынка. Наибольшее количество запросов касалось финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей - 365. От кредитных союзов поступило 40 запросов, от страховщиков – 102.