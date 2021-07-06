Коронавирус будет присутствовать по крайней мере еще полтора года, – главный санврач
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин допустил, что пандемия коронавируса может продлиться еще полтора года.
Об этом он сообщил в интервью ТСН.
"Мы должны сформировать не только адекватный уровень вакцинированных людей или коллективный иммунитет на уровне нашей страны. Такой уровень иммунитета должен быть сформирован на уровне мира. Только тогда мы сможем сказать, что эта инфекционная болезнь идет на спад или переходит в какой-нибудь другой формат", – сказал он.
По его словам, коронавирус не исчезнет до конца 2022 года.
"И нам уже нужно понемногу привыкать и к маскам, и к тому, что мы должны соблюдать дистанцию, чаще мыть руки. Это помогает предупреждать и другие инфекционные болезни", – добавил Кузин.
Джерело: ТСН
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