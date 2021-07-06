Власти Киева анонсировали повышение тарифов и вводят авансовый платеж за отопление (обновлено)

Киев с июля вводит добровольный авансовый платеж за отопление в размере 10 грн за кв. м.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев во время брифинга, передает пресс-служба КГГА.

По словам чиновника, это решение вызвано риском значительной финансовой нагрузки на киевлян ближайшей зимой из-за повышения тарифов на тепло и горячую воду.

Пантелеев отметил, что необходимость повышения тарифов связана с отменой в мае "действия положения о ПСО – специальных обязательствах закупки газа для теплоснабжающих компаний, которые возлагались на НАК "Нафтогаз" и учитывали социальную функцию теплокомунэнерго в процессе предоставления услуг населению".

"В результате теплоснабжающие предприятия вынуждены покупать газ по рыночным ценам, которые стремительно выросли по сравнению с прошлым годом. "Нафтогаз" предложил фиксированную цену на продолжительный период, но и она является выше той, что заложена в тариф", – пояснил замглавы КГГА.

Он добавил, что вследствие этого, уже осенью, не только в Киеве, но и в ряде других городов, тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%.

Как уточнили в КП "Киевтеплоэнерго", отдельная строка с рекомендованным авансовым платежом за отопление появится уже в счетах за жилищно-коммунальные услуги за июнь, которые киевляне получат в июле. Этот платеж будет добровольным.

"Киевляне по желанию смогут оплачивать рекомендуемые суммы за услуги заранее, уменьшив финансовую нагрузку на семейный бюджет зимой и не накапливая долги за тепло. В свою очередь, тепловики смогут аккумулировать полученные авансовые платежи, чтобы закупить природный газ для стабильного прохождения отопительного сезона 2021/2022", – отмечают в компании.

Сумма рекомендованного составит около 10 грн за кв. м отапливаемой площади. По подсчетам "Киевтеплоэнерго", она определена на основе прогнозируемого объема потребления.

"Авансовый платеж будет отображаться в лицевых счетах клиентов как переплата. То есть фактически киевляне платят вперед и гарантированно меньше платят зимой", – рассказал Константин Лопатин, директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго".

В то же время в компании напомнили, что общий долг киевлян за потребленное тепло и горячую воду составляет 3,6 млрд грн.

Читайте также: Нацбанк спрогнозировал повышение тарифов на отопление и горячую воду

Как сообщалось, ранее НАК "Нафтогаз Украины" предложил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепла. В первый год (с июня 2021 года и в течение 13 месяцев) тариф на газ для предприятий теплокоммунэнерго составит 7,42 грн за кубометр (с НДС, но без учета тарифа на транспортировку).

Однако предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) недовольны предложенными "Нафтогазом" условиями поставок топлива и прогнозируют рост тарифов на отопление на 15-40%, сообщало отраслевое объединение "Укртеплокоммунэнерго".

Напомним, ранее Кабинет министров отказался продлевать действие спецобязательств "Нафтогаза" по продаже газа производителям тепла, с 20 мая теплокоммунэнерго должны самостоятельно покупать топливо по рыночным ценам.

В свою очередь в Ассоциации городов заявили, что из-за этого решения Кабмина уже в мае жители 120 городов могут остаться без горячей воды, с октября – без централизованного отопления, а тарифы на отопление и горячую воду стремительно вырастут.