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Власти Киева анонсировали повышение тарифов и вводят авансовый платеж за отопление (обновлено)

Власти Киева анонсировали повышение тарифов и вводят авансовый платеж за отопление (обновлено)

Киев с июля вводит добровольный авансовый платеж за отопление в размере 10 грн за кв. м.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев во время брифинга, передает пресс-служба КГГА.

По словам чиновника, это решение вызвано риском значительной финансовой нагрузки на киевлян ближайшей зимой из-за повышения тарифов на тепло и горячую воду.

Пантелеев отметил, что необходимость повышения тарифов связана с отменой в мае "действия положения о ПСО – специальных обязательствах закупки газа для теплоснабжающих компаний, которые возлагались на НАК "Нафтогаз" и учитывали социальную функцию теплокомунэнерго в процессе предоставления услуг населению".

"В результате теплоснабжающие предприятия вынуждены покупать газ по рыночным ценам, которые стремительно выросли по сравнению с прошлым годом. "Нафтогаз" предложил фиксированную цену на продолжительный период, но и она является выше той, что заложена в тариф", – пояснил замглавы КГГА.

Он добавил, что вследствие этого, уже осенью, не только в Киеве, но и в ряде других городов, тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%.

Как уточнили в КП "Киевтеплоэнерго", отдельная строка с рекомендованным авансовым платежом за отопление появится уже в счетах за жилищно-коммунальные услуги за июнь, которые киевляне получат в июле. Этот платеж будет добровольным.

"Киевляне по желанию смогут оплачивать рекомендуемые суммы за услуги заранее, уменьшив финансовую нагрузку на семейный бюджет зимой и не накапливая долги за тепло. В свою очередь, тепловики смогут аккумулировать полученные авансовые платежи, чтобы закупить природный газ для стабильного прохождения отопительного сезона 2021/2022", – отмечают в компании.

Сумма рекомендованного составит около 10 грн за кв. м отапливаемой площади. По подсчетам "Киевтеплоэнерго", она определена на основе прогнозируемого объема потребления.

"Авансовый платеж будет отображаться в лицевых счетах клиентов как переплата. То есть фактически киевляне платят вперед и гарантированно меньше платят зимой", – рассказал Константин Лопатин, директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго".

В то же время в компании напомнили, что общий долг киевлян за потребленное тепло и горячую воду составляет 3,6 млрд грн.

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Как сообщалось, ранее НАК "Нафтогаз Украины" предложил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепла. В первый год (с июня 2021 года и в течение 13 месяцев) тариф на газ для предприятий теплокоммунэнерго составит 7,42 грн за кубометр (с НДС, но без учета тарифа на транспортировку).

Однако предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) недовольны предложенными "Нафтогазом" условиями поставок топлива и прогнозируют рост тарифов на отопление на 15-40%, сообщало отраслевое объединение "Укртеплокоммунэнерго". 

Напомним, ранее Кабинет министров отказался продлевать действие спецобязательств "Нафтогаза" по продаже газа производителям тепла, с 20 мая теплокоммунэнерго должны самостоятельно покупать топливо по рыночным ценам.

В свою очередь в Ассоциации городов заявили, что из-за этого решения Кабмина уже в мае жители 120 городов могут остаться без горячей воды, с октября – без централизованного отопления, а тарифы на отопление и горячую воду стремительно вырастут.

Автор: 

Джерело:  КГГА
гаряча вода (94) КМДА (863) опалення (564)


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Топ коментарі
+18
Скажите, а какая причина повышения тарифов на 30-40%, если в Украине инфляция 8%? Кто в етой стране врет и не может нажраться? Кому нужно кол в одно место засадить чтобы перестал издеваться над народом?
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06.07.2021 14:02
+9
Зеля: я вас на колени поставлю холопы!
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06.07.2021 13:59
+9
зелебобики! ну когда ж уже вашефсё начнет снижать тарифы, как брыжжа слюной на Порошенко орал с трибуны стадиона....веселя и обнадеживая всех, кто выбрал гарабародьку
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06.07.2021 15:55
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Зеля: я вас на колени поставлю холопы!
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06.07.2021 13:59 Відповісти
Скажите, а какая причина повышения тарифов на 30-40%, если в Украине инфляция 8%? Кто в етой стране врет и не может нажраться? Кому нужно кол в одно место засадить чтобы перестал издеваться над народом?
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06.07.2021 14:02 Відповісти
можна глянути на ціни газу на хабах, щоб зрозуміти, що його ціна на історичних максимумах -450 баксів за тис. куб. Тобто дорого навіть в доларах. А якщо ще курс просяде- нам срака.
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06.07.2021 14:26 Відповісти
Какое отношение цена на хабе касается стоимости добычи украинского газа. Кстати в этом году газ практически не покупается на этих хабах, в хранилищах его еще хватит на эту зиму и закупался он по 80 баксов.
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06.07.2021 16:11 Відповісти
Безотносительно газа и вообще отопления (с ним все плохо по многим причинам, не только из за цены а например еще из за невозможности отказаться) - совершенно неважно сколько там добыча украинского газа стоит. Цена товара определяется его рыночной ценой. И если добывать дешего - то значит бюджет должен получить больше денег. Можно на что нибудь целевое, например на детей. Но пора убивать в себе быдло совок с его "себестоимостью"
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07.07.2021 00:59 Відповісти
Но пора убивать в себе быдло совок с его "себестоимостью"

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100%!!! Чим більше працюєш та більше віддаєш грошей з кишені - тім більше ти капіталіст і більш щасливий!!!
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07.07.2021 09:13 Відповісти
Тогда скажите почему в России, стране которая добівает газ, он стоит в разі дешевле чем в Європе? Почему они не продают его по рыночной стоимости. Почему в Венесуэлле, Ливии, США в старнах которые добывает нефть и производят бензин он тоже стоит дешевле рыночной стоимости. Никто из этих стран не продает ни газ ни бензин по себистоимости. Но они меньше зарабатавают на гражданах той страны, в которой добывают сырье или конечный продукт.

Цена на газ это в основном политика, и население Украины,обьем добычи которой покрывает обьем потребления населения, не должно быть заложником этой политики. Поэтому цена укр газа должна формироваться следующим образом: себестоимость добычи + инвестиционнная составляющая + плюс маржа добывающей компании (около 15%). И неважно что там на хабе в Европе. Пока не выромла одна из этих составляющих, цена укр газа для населения Украины меняться не должна.
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07.07.2021 09:55 Відповісти
По мойму с таким отношением к народу ета страна скоро развалится полностью. К чему внешнерыночные отношения к внутригосударственным? Ты Конституцию Украины читал, где все пренадлежит народу в первую очередь. Или тебе жена тоже дает по внешнерыночным отношениям $100 в час, а ты покупаешь у нее борщ? Где внешнерыночные цены импортные товары, автомобили, зарплаты? Почему у нас все уже дороже чем во всем мире? Против такой страны даже воевать не нужно. Открой границы и люди сами разбежатся.
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07.07.2021 11:37 Відповісти
Тому що бариги, які продають українцям український видобутий газ або газ із українських сховищ - оцінюють його не за вартістю видобутку чи придбання, а за скільки найдорожче вони можуть продати його комусь іншому. Ми можемо продати твій газ за 450, значить і ти заплатиш 450. Вони називають це "ринковою ціною"
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07.07.2021 09:43 Відповісти
Засади Зеле зеленый кол в жо..., и не ошибешься!
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06.07.2021 17:12 Відповісти
Стрегут 73% баранов и всё
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07.07.2021 12:24 Відповісти
зелебобики! ну когда ж уже вашефсё начнет снижать тарифы, как брыжжа слюной на Порошенко орал с трибуны стадиона....веселя и обнадеживая всех, кто выбрал гарабародьку
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06.07.2021 15:55 Відповісти
Зачекайте, бєня з зелею ще 19-го говорили, що дефолт -- це не страшно і мвф нам не потрібен, росія дасть багато грошей. Це на самому приходу до влади, коли казна була повна і економіка росла. Бачили очі, що брали -- їжте, хоч повилазьте.
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07.07.2021 08:02 Відповісти
Вот же твари, предлагают в качестве заботы о населении начать платить за отопление уже летом, благодетели мля.
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06.07.2021 16:08 Відповісти
Осенью будет Майдан и снесут всех!
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06.07.2021 16:46 Відповісти
Пора! Украинцы больше не выдержат таких издевательств ермаков с зелями. Вопрос, с кем будет Аваков, с народом или с олигархами зелеными? От этого зависит количество пролитой крови...
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06.07.2021 17:16 Відповісти
зачем осени ждать, его и прекращать не надо было. Уже бы избрали там власть и давно порядок навели.
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06.07.2021 19:26 Відповісти
Отсосут у всех.
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07.07.2021 01:21 Відповісти
ахахаха
а потом будет как с киевэнерго?)))
плавали, знаем
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06.07.2021 17:23 Відповісти
Кинут суки,и к Гордону не ходи!
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06.07.2021 17:29 Відповісти
В Украине не может быть авансовой оплаты ниначто.Авансовая оплата возможна при стабильных ценах на 5 лет как это делается в соседних странах а в Украине авансовая оплата это обман народа так как при изменении цен даже в течении месяца просто сожрет то что украинец оплатил наперед.И сколько не плати всеравно будеш должен.
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06.07.2021 18:55 Відповісти
Какой еще аванс, в Одессе например год!!!не присылали платежки, а 2 месяца назад прислали сразу 14 тысяч гривен долга. Когда нибудь выплачу, погашаю пот200 грн в месяц...
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06.07.2021 21:15 Відповісти
Я платежками уже где-то года полтора не пользуюсь,пользуюсь приложениями по свету и газу через интернет.
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07.07.2021 06:28 Відповісти
Просто пытаются закрыть долги неплательщиков за счёт сознательных киевлян (тех кто платит). Вот и вся причина этой "заботливой" идеи
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06.07.2021 20:13 Відповісти
Зато ахметов выделит средства на операцию ребенку...и вата скажет ...благотетель вы наш!!!
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06.07.2021 20:18 Відповісти
Ублюдки. А як же сніженіє платєжок ат зєленскава?
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06.07.2021 20:33 Відповісти
В свое время я платил наперёд, было 2000грн+ за тепло и этого хватало на 4 месяца не платить, но в итоге они подняли тарифы, то забрали за два месяца, они не бронируют гигакалории, а просто берут ваши деньги и списывают по новым тарифам, смысл делать предоплату? Следовательно предоплата это деньги авансом и всё, а не покупка куба воды, газа и т.д. и тарифы растут, а ваши деньги предоплаты по сути обесцениваются со временем. С тех пор я плачу по факту сколько есть или откладываю на зиму, а потом уже зимой плачу и всем советую. Так же и с водой, они не бронируют м3 воды, а висят деньги с аванса, а потом подняли цену и деньги обнулили быстрее. Они хитрые получили аванс, повысили цены и деньги списали.
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06.07.2021 21:33 Відповісти
зелебобы пока предпочитают прятать голову в песок и делать вид, что ничего не происходит..
так же на рф живут..
вывод - зелебобы латентные макшаны
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06.07.2021 21:45 Відповісти
"Хуже не будет" - блеяли зе-бараны.
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06.07.2021 22:07 Відповісти
73% идиотов ну как хуже не будет?
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07.07.2021 01:20 Відповісти
буде тільки краще) зеля їх навчить за патріотів голосувати
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07.07.2021 12:09 Відповісти
Мудрый су.а украинский нарiд....
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07.07.2021 01:22 Відповісти
Вы об Ахметове подумали? Он потратил 37 млн долларов на трансферы. Ему компенсировать надо!
А Вы говорите дорого...
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07.07.2021 08:00 Відповісти
ринатіка жалко
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07.07.2021 12:11 Відповісти
Пральна!!! "Мудрый нарид" надо драть догола!
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07.07.2021 08:45 Відповісти
Какой идиот на это поведется. Бесплатный кредит барыгам, без никаких гарантий от дальнейшего повышения цены, какой смысл платить заранее?
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07.07.2021 10:15 Відповісти
праздравляю зедебіли! какаяразніці, хотьпосмійомся! Аби не Порошенко!
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07.07.2021 12:08 Відповісти
Власти Киева - это рэкет, который стрижет бабло с терпил.
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07.07.2021 13:41 Відповісти
Всю власть надо убрать в Украине - это бандитский гнет над народом Украины.
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07.07.2021 13:42 Відповісти
Не поможет! "Мудрый нарид" все восстановит.
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07.07.2021 16:08 Відповісти
Майдан осенью смоет всю грязь с власти Украины!
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07.07.2021 13:44 Відповісти
Не поможет! "Мудрый нарид" все восстановит.
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07.07.2021 16:08 Відповісти

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