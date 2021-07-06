Морские порты сократили перевалку грузов за полгода на 17%, – АМПУ

Морские порты Украины в январе-июне 2021 года обработали 66,1 млн тонн грузов, что на 13,2 млн тонн, или на 16,7%, ниже показателей аналогичного периода 2020 года.

Согласно данным Администрации морских портов Украины, отрицательная динамика грузоперевалки в морских портах постепенно и ежемесячно уменьшается: с четверти в январе до 1/6 за первое полугодие, передает Интерфакс-Украина.

Наибольшие объемы перевалки в январе-июне, по данным АМПУ, пришлись на руду и зерновые грузы – 18,8 млн тонн (-16,3%) и 16,9 млн тонн (-27,6%) соответственно.

Перевалка нефтепродуктов за шесть месяцев этого года выросла на 33,4% и составила 789,9 тыс. тонн.

По итогам полугодия перевалка экспортных грузов составила 50,4 млн тонн (-16,4% к аналогичному периоду 2020 года), импортных – 11,1 млн тонн (- 10,3%), транзитных – 3,9 млн тонн (- 28,9%), каботажных – 630,4 тыс. тонн (-42,7%).

Также за январь-июнь текущего года было обработано 506 186 TEU контейнеров, что на 2,8% меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

По итогам шести месяцев только два порта превышают объемы перевалки прошлогоднего показателя за январь-июнь: Мариупольский порт с объемом 3,3 млн тонн (+3,9%) и Измаильский порт 1,7 млн тонн (+1,2%).

Наихудшие показатели в соотношении к объемам переработки грузов в 2020 году по данным АМПУ показали Белгород-Днестровский порт – 2,35 тыс. тонн (-93,5%), Бердянский порт 571 тыс. тонн (-36,7%) и Ренийский порт – 350 тыс. тонн (- 34,6%).

Как сообщалось, морские порты Украины в январе-мае 2021 года обработали 55,4 млн тонн грузов, что на 18,6% ниже показателей аналогичного периода 2020 года.