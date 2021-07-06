Доступ к кадастру для проверки сделок по покупке земли получила треть нотариусов, – Лещенко

Доступ к Государственному земельному кадастру, необходимый для онлайн-проверки законности покупки земельных участков, на момент открытия рынка земли 1 июля имели 880 из 6,5 тыс. нотариусов, по состоянию на 6 июля его получили еще 1,38 тыс. нотариусов.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в Facebook.

"Для онлайн-проверки соблюдения покупателем ограничений до 100 га в одни руки все нотариусы должны иметь доступ к Государственному земельному кадастру. На момент старта рынка земли такой доступ имели лишь 879 нотариусов, однако уже за считанные дни Госгеокадастр получил более 2 тыс. заявок из общего количества 6,5 тыс. нотариусов. Работает упрощенный электронный порядок подачи заявок на доступ, Госгеокадастр и Нотариальная палата провели соответствующие учения и предоставили инструкции всем нотариусам", - написл Лещенко.

По его словам, на сегодня от нотариусов всего поступило 2 344 заявления, из них 1 382 согласовано, 233 отказано, 729 находятся на рассмотрении.

Для получения доступа к Госгеокадастру нотариусу нужно подать соответствующую заявку. Доступ предоставляется не дольше чем в течение суток с момента подачи заявки.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил порядок проверки нотариусами покупателей земли по нескольким реестрам, в том числе порядок проверки наличного количества земли у ее покупателя для недопущения превышения установленных государством лимитов.

Соответствующее постановление правительства согласовывает информационное взаимодействие между Государственным реестром прав на недвижимое имущество, Единым государственным реестром юр- и физлиц-предпринимателей и общественных формирований и Государственным земельным кадастром для проверки соблюдения ограничения на покупку одним физлицом до 100 га.

Проверка будет включать установление личности физлица-покупателя участка либо конечного бенефициария юрлица-покупателя; проверку наличия введенных в отношении покупателя санкций; проверку его принадлежности к финансированию терроризма; установление общей площади земучастков в собственности покупателя.