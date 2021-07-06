БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
472 0

Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" упала до уровня минимального ограничения

Цена электроэнергии на рынке

Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ), демонстрирующая рост два дня подряд после стремительного падения со 2 по 4 июля, по итогам торгов на 7 июля остановилась на отметке, равной нижнему "прайс-кэпу" в 734,85 грн/МВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка" по результатам торгов во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, она снизилась по сравнению с ценой на 6 июля почти на 20%.

Согласно данным "Оператора рынка", вместе с тем объем торгов на РСВ увеличился на 37,5% по сравнению с показателем на 6 июля – до 70,4 тыс. МВт-ч.

Как сообщалось, на экстренном заседании вечером в воскресенье НКРЭКУ установила минимальную цену электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ), ограничила объем внутригрупповых продаж электроэнергии до 50% и обязала операторов систем распределения (облэнерго) и оператора системы передачи ("Укрэнерго") закупать на РСВ 95% электроэнергии для технологических потерь вместо 50%.

В обосновании решения Комиссии указано, что оно принято после мониторинга ситуации на РСВ в первые дни июля, когда наблюдалось резкое снижение цены, спровоцированное выведением спроса с РСВ.

Ранее НКРЭКУ сообщала, что спрос уменьшился на 40% из-за того, что трейдер "Д.Трейдинг" из холдинга ДТЭК Рината Ахметова перестал закупать электроэнергию на РСВ, перейдя на прямые договора. При этом, значительный портфель поставок электроэнергии ДТЭК относится к внутригрупповым продажам, когда электроэнергия поставляется предприятиям из группы СКМ Рината Ахметова.

Большей частью, в результате того, что "Д.Трейдинг" увел значительную часть спроса с РСВ, цена опустилась с 1450 грн/МВт-ч 1 июля до рекордного минимума 426 грн/МВт-ч 4 июля. Из-за привязки цены поставки электроэнергии к индексу РСВ, падение цены повлияло на всех участников рынка, которые терпят убытки.

Кроме прочего, НРКЭКУ объявила о проведении расследования причин падения цены электроэнергии на РСВ в первые дни июля и об обращении в Антимонопольный комитет в связи с злоупореблением своим монопольным положением одного из участников рынка.

После предпринятых НРКЭКУ мер по результатам торгов на 5 июля цена поднялась до отметки 505,68 грн/МВт-ч, а после введения НКРЭКУ нижнего прайс-кэп для суток поставок электроэнергии 6, 7, 8 и 9 июля, на 6 июля цена повысилась до 916,09 грн/МВт-ч. 

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
електроенергія (4249) НКРЕКП (1442) Електрика (1240) Оператор ринку (74)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 