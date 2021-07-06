Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" упала до уровня минимального ограничения

Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ), демонстрирующая рост два дня подряд после стремительного падения со 2 по 4 июля, по итогам торгов на 7 июля остановилась на отметке, равной нижнему "прайс-кэпу" в 734,85 грн/МВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка" по результатам торгов во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, она снизилась по сравнению с ценой на 6 июля почти на 20%.

Согласно данным "Оператора рынка", вместе с тем объем торгов на РСВ увеличился на 37,5% по сравнению с показателем на 6 июля – до 70,4 тыс. МВт-ч.

Как сообщалось, на экстренном заседании вечером в воскресенье НКРЭКУ установила минимальную цену электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ), ограничила объем внутригрупповых продаж электроэнергии до 50% и обязала операторов систем распределения (облэнерго) и оператора системы передачи ("Укрэнерго") закупать на РСВ 95% электроэнергии для технологических потерь вместо 50%.

В обосновании решения Комиссии указано, что оно принято после мониторинга ситуации на РСВ в первые дни июля, когда наблюдалось резкое снижение цены, спровоцированное выведением спроса с РСВ.

Ранее НКРЭКУ сообщала, что спрос уменьшился на 40% из-за того, что трейдер "Д.Трейдинг" из холдинга ДТЭК Рината Ахметова перестал закупать электроэнергию на РСВ, перейдя на прямые договора. При этом, значительный портфель поставок электроэнергии ДТЭК относится к внутригрупповым продажам, когда электроэнергия поставляется предприятиям из группы СКМ Рината Ахметова.

Большей частью, в результате того, что "Д.Трейдинг" увел значительную часть спроса с РСВ, цена опустилась с 1450 грн/МВт-ч 1 июля до рекордного минимума 426 грн/МВт-ч 4 июля. Из-за привязки цены поставки электроэнергии к индексу РСВ, падение цены повлияло на всех участников рынка, которые терпят убытки.

Кроме прочего, НРКЭКУ объявила о проведении расследования причин падения цены электроэнергии на РСВ в первые дни июля и об обращении в Антимонопольный комитет в связи с злоупореблением своим монопольным положением одного из участников рынка.

После предпринятых НРКЭКУ мер по результатам торгов на 5 июля цена поднялась до отметки 505,68 грн/МВт-ч, а после введения НКРЭКУ нижнего прайс-кэп для суток поставок электроэнергии 6, 7, 8 и 9 июля, на 6 июля цена повысилась до 916,09 грн/МВт-ч.