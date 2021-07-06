Институт судебных экспертиз Минюста купил самый дорогой автомобиль Skoda за 1,6 миллионов
Национальный научный центр "Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М.С. Бокариуса" Министерства юстиции (Харьков) 29 июня по результатам тендера заказал ООО "Автомобильный дом "Солли-Плюс" специализированный легковой автомобиль за 1,63 млн грн.
Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
Согласно условиям договора, фирма поставит полноприводный автомобиль представительского класса Skoda Superb, эта модель – флагман модельного ряда Skoda и является самым дорогим их имеющихся в наличи у дилеров автомобилей этого производителя в базовой комплектации.
Автомобиль будет иметь автоматическую 7-ступенчатую коробку передач, передние и боковые подушки безопасности, подушки безопасности защиты головы, трехзонную систему кондиционирования, подогрев сидений, мультимедийную систему с навигацией с голосовым управлением, обивку сидений Alcantara/кожа, а также дополнительное оборудование: стационарно закрепленный сейф размером 630х400х300 мм, шумоизоляцию, антикоррозийную обработку днища, защиту двигателя, брызговики, резиновые коврики для салона.
В автосалонах Skoda Superb в самой дорогой комплектации без дополнительного оборудования можно приобрести за 1,38 млн грн, а в базовой – за 945 тыс. грн.
На торгах единственным конкурентом их победителя был дилер автомобилей Skoda ООО "Талисман" (Краматорск Донецкой области) Виталия Гордиенко, чье предложение было выше на 14 тыс. грн и составило 1,64 млн грн. Фирмы не торговались во время аукциона.
ООО "Автомобильный дом "Солли-Плюс", который тоже является дилером автомобилей Skoda, принадлежит Константину Токареву, Олегу Пучкову и Инне Пасечник, руководитель – Ярослав Горячий.
Будь ласка, зачекайте...
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