"Газпром" пояснил отказ от покупки мощностей для транзита газа на год вперед
Российский "Газпром" не покупал транзитные мощности на год вперед, так как рынок предоставляет возможность гибко бронировать на короткий срок.
Об этом заявили в компании, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, "Газпром" не стал бронировать мощности на следующий газовый год (с 1 октября 2021 по 1 октября 2022 года) через Польшу и Украину на годовых аукционах, которые прошли в понедельник на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform.
На аукционе "Оператор газотранспортной системы Украины" выставлял для годового бронирования дополнительные "твердые" мощности в 9,8 млн кубометров в сутки (в дополнение к долгосрочному контракту в объеме 40 млрд кубометров на год – это 109 млн кубометров в сутки).
"ПАО "Газпром" не принимало участие в аукционе 5 июля 2021 года на годовые газотранспортные мощности в Восточной и Центральной Европе, принимая во внимание обеспеченность газотранспортными мощностями под текущие обязательства компании и возможности их гибкого дополнительного бронирования на последующих, в том числе краткосрочных, аукционах", – прокомментировали в российской компании итоги аукционов.
Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование – чтобы исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа. В итоге грузоотправители вольны бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.
Как сообщалось, на минувшей неделе спотовая цена газа в Европе преодолела отметку в $450 за тысячу кубометров после отказа "Газпрома" от бронирования дополнительных газотранспортных мощностей через Украину на июль, когда поставки газа в ЕС сократяся из-за планового ремонта других газопроводов.
В свою очередь цены на газ на украинском рынке превысили 15 тыс. грн за тысячу кубометров, что является новым абсолютным рекордом. Однако благодаря высоким запасам в хранилищах газ в Украине все еще торгуется ниже, чем в Европе.
У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд кубометров – это 109 млн кубометров в сутки; 15 млн кубометров твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 21 июня – всего 124 млн кубометров в сутки. В июне "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн кубометров в сутки, полностью выбирая забронированный объем. Ранее в этом году "Газпром" также не бронировал прерываемые мощности – так было с аукционами на май и на июнь.
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