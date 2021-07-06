Минобороны не смогло провести первый тендер на закупку топлива за полгода

Тендерный комитет Министерства обороны отклонил предложения компании "Фрагрант" (входит в Wexler Group) на поставку 28,96 тыс. тонн дизельного топлива летних марок на сумму свыше 820 млн грн.

Об этом говорится в протоколе заседания тендерного комитета, обнародованном в системе ProZorro, обращает внимание отраслевое издание enkorr.

Заявки трейдера были отклонены по всем четырем лотам, объемом от 4,2 тыс. до 11 тыс. тонн топлива каждый.

В Минобороны пояснили такое решение тем, что участник отбора не устранил недостатки в представленных им документах в установленный срок.

В свою очередь представитель трейдера сказал, что замечания тендерного комитета не были критическими, но на их устранение было слишком мало времени.

"У Минобороны было много времени на рассмотрение нашей заявки, как минимум с 25 июня, когда были опубликованы наши предложения, но по неизвестным нам причинам это решение затягивалось", – сказал представитель компании.

В результате Минобороны отменило тендер с формулировкой "отсутствие предложений участников".

Как отмечает издание, это первый тендер военных, объявленный с начала 2021 года. "Фрагрант" была единственной компанией, которая подалась на этот тендер. Компания была готова поставить ресурс по 28 417 грн за тонну с отсрочкой платежей на 30 дней на условиях DDP.

Ранее еще одна компания группы Wexler – "Анвитрейд" – лишилась права поставки дизельного топлива для железной дороги. Компания была дисквалифицирована решением АМКУ по причине того, что якобы не выполнила свои обязательства по ранее заключенному договору с "Укрзализныцей".

Группу Wexler связывают с окружением Виктора Медведчука. Формальный владелец группы Петр Белз эту информацию отрицал, впрочем признавая, что Wexler покупала поставляемое из РФ топливо у трейдера Proton Energy Group S.A. друга Медведчука – Ниссана Моисеева, хотя он называет отношения с кумом Путина исключительно дружескими.

Напомним, зарегистрированный в Швейцарии трейдер Proton Energy S.A. прекратил поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Это произошло после обысков в сети автозаправочных станций Glusco, которые 11 марта провели представители Службы безопасности и Нацполиции по делу об уклонении налогов на сумму около 240 млн грн.

После этого стало известно, что азербайджанская Socar и Нисан Моисеев находятся на завершающей стадии переговоров о продаже сети АЗС Glusco.