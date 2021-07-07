СНБО ввел ограничения против 100 украинцев из санкционного списка Минфина США, – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел в действие санкции против 100 украинских граждан, которые находятся под санкциями Министерства финансов США.

Об этом в интервью 24 каналу сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Интерфакс-Украина.

При этом Данилов пояснил, что "всего под санкциями США находятся 134 гражданина Украины. Из них 130 находятся под ограничительными мерами Министерства финансов США, а 4 под санкциями Государственного департамента США".

"На сегодняшний день установлено, что из 130 человек, которые получили санкции Минфина США, 127 - они живы и здоровы, три человека, к сожалению, умерли. Что касается 127: относительно 100 СНБО уже ввел санкции. Касательно остальных – мы сейчас получаем относительную информацию от наших партнеров, но мы опираемся не только на информацию от них. У нас очень хорошо работают наши службы", – сказал он в интервью телеканалу.

По словам Данилова, "санкции СНБО ввел на предыдущем заседании, которое состоялось 18 июня".

Напомним, во время заседания 18 июня СНБО продлил на три года санкции, введенные в мае 2018 года, против российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и ряда дочерних структур "Газпрома".