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Имущественный комплекс ДМК, на который претендует Ахметов, выставят на продажу за 8,4 млрд

Имущественный комплекс ДМК, на который претендует Ахметов, выставят на продажу за 8,4 млрд

Часть активов ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), которое ранее входило в корпорацию ИСД, выставят на аукцион через систему ProZorro.Продажи.

Как свидетельствует информация на портале, торги назначены на 26 июля.

В лот входит целостный имущественный комплекс предприятия и дебиторская задолженность. Отмечается, что имущество продается в рамках дела о банкротстве.

Стартовая цена составляет 8,39 млрд грн.

Как сообщалось, 20 мая Антимонопольный комитет разрешил нидерландской Metinvest B.V. опосредованно приобрести в собственность активы в виде целостного имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК) с рядом условий.

АМКУ также заявлял в своем сообщении, что предоставление разрешения на концентрацию компании Metinvest B.V. не говорит о том, что именно эта компания станет покупателем целевого объекта, поскольку новый владелец активов ПАО "ДМК" будет определен на аукционе на конкурсной основе, а на его покупку есть два претендента.

Ранее, 28 января, Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО "Оптимал Трейд" на приобретение имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), который ранее входил в корпорацию ИСД, а в 2017-2020 года находился под управлением менеджеров Рината Ахметова.

"Оптимал Трейд" – одна из крупнейших компаний по торговле металлами и металлическими рудами, на рынке ее также связывают с Ахметовым. Кроме того, ФИО ее основателя совпадает с данными одного из многолетних топ-менеджеров олигарха.

Напомним, в октябре 2020 года Хозяйственный суд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве ДМК ввел процедуру санации, управляющим санацией назначен Алексей Сокол. До этого ДМК с 2017 года возглавлял топ-менеджер из "Метинвеста" Александр Подкорытов.

Кредиторы заявили о требованиях к ДМК на сумму около 130 млрд грн, в том числе требования ООО "Оптимал Трейд" – на 20,9 млрд грн, ООО "Метинвест Холдинг" – 20,7 млрд грн.

В мае 2017 года совладелец ИСД Сергей Тарута заявлял, что процедура банкротства "Днепровского металлургического комбината" неизбежна из-за агрессивных кредиторов. При этом Тарута отметил, что "Метинвест", в управлении которого находится предприятие, не будет препятствовать работе комбината.

В конце того же года нидерландская Metinvest B.V., материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", начала перепродажу части металлопродукции Днепровского металлургического комбината (ДМК), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), получаемого в счет погашения задолженности предприятия за железорудное сырье.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Автор: 

Джерело:  ProZorro
аукціон (1341) ІСД (87) купівля (1328) Дніпропетровська область (255)


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Ось і ДМК йде з молотка пуйлу ( бо ахметка всього лиш лялька пуйла). Скоро вся країна буде банкрот, дефолт і нова "венесуела".
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07.07.2021 17:30 Відповісти

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