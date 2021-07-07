Украина надеется получить от МВФ $700 миллионов до конца года, – первый вице-премьер

Правительство Украины по-прежнему надеется на получение в этом году от Международного валютного фонда транша около $0,7 млрд по программе stand by, министр финансов Сергей Марченко с делегацией ведет сейчас соответствующие переговоры в Вашингтоне.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко на пресс-конференции на форуме "Украина 30", передает Интерфакс-Украина.

"Как раз в эти минуты министр финансов находится в США в Международном валютном фонде на переговорах. Речь идет еще о прошлогодних суммах – $700 млн, лето-осень", – сказал он.

По словам Любченко, выполнены все обязательства, которые брало на себя государство в лице Кабмина "в плане институциональных изменений, прямых действий правительства".

"Поэтому мы очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег – это бессмысленно", – добавил вице-премьер.

При этом он подчеркнул, что не ожидает экономических потрясений в Украине, если транш МВФ не поступит в страну до конца года.

Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.