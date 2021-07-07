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Евросоюз планирует направить 17 миллиардов евро на инвестиции для стран "Восточного партнерства"

Евросоюз планирует направить 17 миллиардов евро на инвестиции для стран

Европейский Союз мобилизует 17 млрд евро на инвестиции для стран "Восточного партнерства" для развития более динамической экономики и общества в регионе.

Об этом сообщил комиссар Евросоюза по вопросам расширения и соседства Оливер Вархеи во время конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе, передает Интерфакс-Украина.

"Я сегодня нахожусь в Грузии, но рад, что могу присоединиться к вам через видеосвязь. Я занят передачей очень позитивного сообщения для стран "Восточного партнерства", в том числе для Украины, о новом существенном экономическом и инвестиционном плане для региона. Мы мобилизуем 17 млрд евро инвестиций для региона, для того, чтобы построить новые, более устойчивые и более динамические экономики и общества в регионе", – сказал он.

Ранее сообщалось, в ЕС подготовили план дальнейшего сотрудничества со странами "Восточного партнерства", который включает в себя развитие торговли, создание новых рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру, усиление демократических институтов и верховенства права, поддержку "зеленого" и цифрового перехода, продвижение идей справедливого общества с гендерным равенством и инклюзивность.

В коммюнике детализировали, что эти цели подкрепляются инвестиционным планом в размере 2,3 млрд евро в виде грантов, гарантий и смешанных инструментов, с возможностью привлечь до 17 млрд евро публичных и частных инвестиций. Это должно способствовать восстановлению после эпидемии коронавируса и усилению устойчивости стран "Восточного партнерства" в долгосрочной перспективе.

Среди прочего, речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса, строительстве или обновлении 3 тыс. км приоритетных дорог и железной дороги, борьбе с коррупцией, сокращении потребления электроэнергии на 20% в 250 тыс. домохозяйств, улучшении качества воды и воздуха, улучшении доступа к интернету, помощи с вакцинацией медработников, помощи общественным организациям и независимым медиа, возможности поездок для 70 тыс. студентов и исследователей.

Напомним, "Восточное партнерство" распространяется на шесть восточноевропейских соседей Евросоюза – Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Східне партнерство (14) Євросоюз (5117)


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