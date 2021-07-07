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Новини
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Суд арестовал директора "Кузни на Рыбальском" с залогом в 443 миллиона (обновлено)

Суд арестовал директора

Печерский суд 7 июля избрал меру пресечения главе правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Мера пресечения была избрана по делу о продаже для Вооруженных сил Украины якобы некачественной военной техники.

Речь идет о директоре ПАО "Кузня на Рыбальском" Валерии Шандре, уточняет телеканал "Прямой", который транслировал заседание суда.

Кроме того, в среду, 7 июля, Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос об избрании меры пресечения для экс-заместителя министра обороны генерала Игоря Павловского.

Ранее сообщалось, что 2 июля следователи сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, главе правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и двум экс-начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Чиновников подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в 2016-2018 годах военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые якобы не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ЗСУ. По данным следствия, действия фигурантов привели к убыткам государства на 475 млн грн.

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Джерело:  ГБР
зброя (874) суд (3328) ДБР (494)


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Топ коментарі
+16
Мародер твій зелений покидьок , який чотирижди відкосив від арміі і вистачає хамства засуджувати бойових
Генералів !
Таку вказівку Земакака отримав від кремлівського ублюдка і вбивці наших захисників,z!,
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07.07.2021 16:30
+9
трясця, генеральному, який випускає військові катери, 445 млн грв застави- *********? ті ж кораблі плавають, їх прийняли, зе навіть піарився. А медведучук сидить вдома на віллі в басейні за статею "зрада", яка не передбачає утримання вдома. як вони затрахали
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07.07.2021 17:17
+6
А що дивуватися, вибрали собі ворогів у хату, а вони все б'ють, ламають, ще й у льох закривають...
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07.07.2021 18:16
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Мародер твій зелений покидьок , який чотирижди відкосив від арміі і вистачає хамства засуджувати бойових
Генералів !
Таку вказівку Земакака отримав від кремлівського ублюдка і вбивці наших захисників,z!,
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07.07.2021 16:30 Відповісти
трясця, генеральному, який випускає військові катери, 445 млн грв застави- *********? ті ж кораблі плавають, їх прийняли, зе навіть піарився. А медведучук сидить вдома на віллі в басейні за статею "зрада", яка не передбачає утримання вдома. як вони затрахали
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07.07.2021 17:17 Відповісти
А що дивуватися, вибрали собі ворогів у хату, а вони все б'ють, ламають, ще й у льох закривають...
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07.07.2021 18:16 Відповісти
опять облава на пэтю?
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07.07.2021 18:30 Відповісти
зебилы-гуманитарии, ваша вавка в голове прогрессирует..
и ваша Вошьдь ещё приглашает айтишников и прочих техспецов в Украину?
а что бы тогда сделали зелины профуроры с Илоном Маском, например, за неудачный пуск ракеты или сгоревшую "Теслу"?..
тупорылые "блрндинки" у руля державы - это катастрофа.. наголосувалы, жлобы..(
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07.07.2021 20:26 Відповісти
Всё делают они осознано - отрабатывают бабки путина и бени , разрушая Украину . Ху.лу не удалось запугать Украинцев танками , градами и буками , так они занялись традиционным своим ремеслом - враньём и подкупом .
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07.07.2021 23:10 Відповісти
МАРАЗМ ВІД СЛОВА ПОВНИЙ
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07.07.2021 23:46 Відповісти
за зраду зєлю на нари!
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08.07.2021 08:28 Відповісти
Ви не повірите,але з часом усіх причетних до підриву зараз боєготовності ЗСУ та ВМС від президента до останнього водія слідчих ДБР та генпрокуратури усіх цих "органів" будемо ....СУДИТИ І КАРАТИ. І буде не смішно і грішно будуть вони ще вибачатись усім скопом ці негідники і вражини. Директора,Генерала з великої букви....знущання ці над армією і флотом НЕ ПОТЕРПИМО! КАТЕРИ ДО СИХ ПІР В СТРОЮ. А твої,Зеленський та Таран, снаряди по 900 доларів,які за 300 Порошенко з Полтораком не захотіли брати- з твоїх крадіжницьких неопадаткованих рахунків ще поверне народ за ці оборутки.
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08.07.2021 08:36 Відповісти
Так , повністю згоден . І щоб не було потім таких відпоідей , як у Гриценка :" Я не крав , то підлеглі ."
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08.07.2021 09:43 Відповісти
правильно говорят : у шулера будет короткий президентский срок , но длинный
( пожизненно) судебный , если Байден продавит реформу ВКК и ВКС !!!
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08.07.2021 09:10 Відповісти
Интересно, интересно...
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08.07.2021 11:08 Відповісти
И где, выпущенные предприятием катера и также автомобили "скорой помощи" сейчас находятся? И что за сумма залога дикая? А у обвиняемого в предательстве родины есть преимущество - ему залог не назначат! Да и домашний арест тоже не должны назначать! Но назначили!
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08.07.2021 12:00 Відповісти
Такого огромного залога не давали даже за тех, кто крал миллиардами, кто трижды предатель, кто убивал украинцев! А почему? А потому что завод был когда-то собственностью Порошенко. А это для судей и тех, кто стоит за ними гораздо важнее закона и здравого смысла, я не говорю уже о совести!
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08.07.2021 12:31 Відповісти
Знаю Валерія Олексанровича, як порядну людину.
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08.07.2021 12:46 Відповісти

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