Суд арестовал директора "Кузни на Рыбальском" с залогом в 443 миллиона (обновлено)

Печерский суд 7 июля избрал меру пресечения главе правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Мера пресечения была избрана по делу о продаже для Вооруженных сил Украины якобы некачественной военной техники.

Речь идет о директоре ПАО "Кузня на Рыбальском" Валерии Шандре, уточняет телеканал "Прямой", который транслировал заседание суда.

Кроме того, в среду, 7 июля, Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос об избрании меры пресечения для экс-заместителя министра обороны генерала Игоря Павловского.

Ранее сообщалось, что 2 июля следователи сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, главе правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и двум экс-начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Чиновников подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в 2016-2018 годах военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые якобы не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ЗСУ. По данным следствия, действия фигурантов привели к убыткам государства на 475 млн грн.