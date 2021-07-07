Суд арестовал директора "Кузни на Рыбальском" с залогом в 443 миллиона (обновлено)
Печерский суд 7 июля избрал меру пресечения главе правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).
Мера пресечения была избрана по делу о продаже для Вооруженных сил Украины якобы некачественной военной техники.
Речь идет о директоре ПАО "Кузня на Рыбальском" Валерии Шандре, уточняет телеканал "Прямой", который транслировал заседание суда.
Кроме того, в среду, 7 июля, Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос об избрании меры пресечения для экс-заместителя министра обороны генерала Игоря Павловского.
Ранее сообщалось, что 2 июля следователи сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, главе правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и двум экс-начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.
Чиновников подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в 2016-2018 годах военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые якобы не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ЗСУ. По данным следствия, действия фигурантов привели к убыткам государства на 475 млн грн.
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Генералів !
Таку вказівку Земакака отримав від кремлівського ублюдка і вбивці наших захисників,z!,
и ваша Вошьдь ещё приглашает айтишников и прочих техспецов в Украину?
а что бы тогда сделали зелины профуроры с Илоном Маском, например, за неудачный пуск ракеты или сгоревшую "Теслу"?..
тупорылые "блрндинки" у руля державы - это катастрофа.. наголосувалы, жлобы..(
( пожизненно) судебный , если Байден продавит реформу ВКК и ВКС !!!