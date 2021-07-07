"Укринвест" получил заявки на получение льгот от инвесторов на $1,35 миллиарда, – Шмыгаль

Государственное агентство по привлечению инвестиций (UkraineInvest) получил 23 запроса от потенциальных инвесторов на общую сумму $1,35 млрд.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Как говорится в его сообщении в Telegram, несмотря на то, что запуск инструмента поддержки проектов со значительными инвестициями все еще продолжается, по отношению к нему наблюдается значительный интерес.

Ранее сообщалось, что Кабмин 7 июня принял постановление "Об утверждении методологии расчета объема государственной поддержки для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями". Как пояснил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко, это один из последних подзаконных актов, которые необходимо принять для запуска так называемого закона "об инвестнянях".

Согласно пояснительной записке к проекту документа, он разработан для определения методологии, которая будет использоваться для определения общего объема государственной поддержки проектов со значительными инвестициями, которая не должна превышать 30% планового объема таких инвестиций и будет закреплена в инвестиционном договоре.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров уже утвердил требования к инвесторам, которые намерены использовать механизм "инвестнянь" при реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Также утвержден порядок взаимодействия Офиса по привлечению и поддержке инвестиций с органами госвласти и местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и реализацией проектов со значительными инвестициями.