Украина может получить тестовые поезда для Kyiv City Express уже в августе , – замглавы ОП

Украина уже в августе 2021 года может получить тестовые поезда для тестирования работы проекта Kyiv City Express.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на форуме "Украина 30", передает Интерфакс-Украина.

"Первый проект будет Kyiv City Express. Он уже работает. Сейчас мы запускаем, смотрим в тестовом режиме. На испытания мы получим несколько поездов. Надеюсь, что это будет уже в августе этого года. И, соответственно, начнем работать также в этом году", – отметил он.

По его словам, подвижной состав пригородных поездов в Украине практически никогда не обновлялся, за исключением нескольких реконструкций.

"Сейчас мы сотрудничаем с несколькими известными мировыми компаниями, конкретно занимающимися проектами City Express, и запускаем в Киеве, Харькове и Днепре. Это три крупнейшие агломерации вокруг этих городов", – подчеркнул Тимошенко.

Как сообщалось, швейцарская компания Stadler выбрала место для развертывания завода по производству электропоездов в Украине. В этом году компания передаст один или два поезда для тестирования.