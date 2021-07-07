Суд продлил срок досудебного расследования по делу Медведчука и Козака до середины ноября

Печерский районный суд Киева продлил до 6 месяцев срок досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению в госизмене народных депутатов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, передает Интерфакс-Украина.

"По ходатайству следователя, согласованному прокурором, суд продлил до 6 месяцев – до 11 ноября – срок досудебного расследования по этому делу", – сказали в Офисе генпрокурора.

Также, как сообщили в ведомстве, судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения Меведчуку назначено на 8 июля.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины во вторник, 11 мая, провели обыски в особняке народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), лидера Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука, его ближайшего соратника Тараса Козака и в офисе партии ОПЗЖ.

Медведчуку и Козаку сообщено о подозрении по делу о государственной измене и покушении на завладение природными ресурсами по статьям 111 и 348 Криминального кодекса.

В части завладения природными ресурсами речь идет о незаконной передаче оккупационным влстям в 2015 году документации на месторождение "Глубокое" на шельфе Крыма, запасы которого оцениваются в 38 млрд грн. По данным следствия, он перерегистрировал спецразрешение использования недр по российскому законодательству с помощью его кума Владимира Путина и вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

В части расследования о госизмене Медведчука обвиняют в том, что он передавал через Козака властям России данные об украинских военных подразделениях. Кроме того, Медведчук и Козак организовали схему вербовки граждан Украины в пользу РФ среди трудовых мигрантов.

Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности – проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года.